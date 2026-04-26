Un niño de 7 años resultó gravemente herido tras ser atacado por una jauría de perros en la ciudad de Posadas. El episodio ocurrió dentro de su vivienda y generó preocupación en la comunidad, mientras el menor permanece internado bajo atención médica especializada.
En Misiones un niño de 7 años fue atacado por siete perros y permanece internado
El hecho ocurrió en Posadas, donde el menor sufrió múltiples heridas mientras jugaba en el patio de su casa. Fue asistido por vecinos y derivado a un hospital pediátrico.
Un ataque en el ámbito doméstico
El hecho se registró durante la tarde del sábado en una casa ubicada en la zona conocida como Chacra 109. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el niño se encontraba en el patio cuando, por causas que aún se investigan, fue atacado por aproximadamente siete perros mestizos.
Las mordeduras le provocaron lesiones en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, el hombro y la espalda. La situación fue advertida por vecinos de la zona, quienes intervinieron rápidamente para auxiliar al menor y trasladarlo de urgencia a un centro de salud.
En un primer momento, el niño fue llevado al Hospital “Dr. Ramón Madariaga”, donde recibió las primeras atenciones. Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas, los profesionales dispusieron su derivación a un hospital pediátrico para una evaluación más especializada.
Según trascendió, el menor se encontraba solo al momento del ataque, un dato que forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades para esclarecer cómo se produjo el ingreso de los animales y las circunstancias del episodio.
Investigación
Tras el hecho, intervino personal policial de la Unidad Regional I, que realizó las primeras actuaciones en el lugar y trabaja para determinar responsabilidades. La investigación apunta a establecer si los perros tenían dueño o si se trataba de animales sueltos, así como las condiciones en las que se encontraban dentro de la vivienda.
En el hospital, los efectivos tomaron contacto con la madre del niño, quien confirmó que su hijo presentaba múltiples lesiones producto del ataque. Mientras tanto, el menor continúa bajo observación médica, con un cuadro que requiere seguimiento por la gravedad de las heridas.