Puerto Madryn quedó conmocionada por una tragedia ocurrida este sábado por la tarde en la zona norte de la ciudad. Un jubilado de 65 años murió después de ser mordido por uno de los perros pitbull de su familia cuando intentaba separar a dos animales que estaban peleando dentro de una vivienda.
Murió un jubilado en Puerto Madryn tras intentar separar a dos pitbull que peleaban
El hombre tenía 65 años y fue atacado cuando intentó frenar una pelea entre dos perros pitbull de su familia. Sufrió una herida en una pierna que afectó la arteria femoral y murió por la pérdida masiva de sangre.
El episodio se registró pasadas las 19 en una casa ubicada sobre la calle Thomas Espora. Según trascendió, el hombre intervino para frenar la pelea entre los perros y en ese momento fue atacado por uno de los canes, que le provocó una herida de extrema gravedad en una de sus piernas.
Una herida letal en plena vivienda
La mordida afectó la arteria femoral, una lesión que derivó en una pérdida masiva de sangre. Esa hemorragia terminó siendo determinante y provocó la muerte del hombre en un hecho que rápidamente generó impacto en la ciudad chubutense.
La secuencia, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, ocurrió en un contexto doméstico y con animales de su propio entorno familiar. El intento por detener la pelea entre los dos pitbull terminó en un desenlace trágico que dejó en shock a la comunidad local.
Conmoción en Puerto Madryn
El caso volvió a instalar la preocupación por los ataques de perros en situaciones de alta tensión y por el riesgo que implica intervenir físicamente en peleas entre animales de gran porte. En este caso, el jubilado buscó controlar la situación, pero la reacción de uno de los perros fue letal.
La muerte del hombre provocó conmoción en Puerto Madryn, donde el hecho empezó a circular rápidamente durante la noche del sábado. La gravedad de la herida y la rapidez con la que se produjo el desenlace marcaron la dimensión del episodio.
Por ahora, la información conocida ubica el eje del caso en el ataque ocurrido dentro de la casa y en la lesión sufrida por la víctima al intentar separar a los dos perros. Ese fue el punto que derivó en la tragedia.