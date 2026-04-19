Tragedia en Chubut

Murió un jubilado en Puerto Madryn tras intentar separar a dos pitbull que peleaban

El hombre tenía 65 años y fue atacado cuando intentó frenar una pelea entre dos perros pitbull de su familia. Sufrió una herida en una pierna que afectó la arteria femoral y murió por la pérdida masiva de sangre.