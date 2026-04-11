En el marco del programa Huellas

Santa Fe comenzó a colocar chips a perros potencialmente peligrosos

Es un dispositivo pasivo, sin batería, que contiene un código único que puede ser leído con un escáner municipal. Se implanta mediante una inyección rápida y segura bajo la piel, generalmente en la zona del cuello, y no requiere sedación. Cómo adherir al programa.