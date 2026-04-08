Programa Huellas

Comenzaron las charlas a tutores de perros y el sábado colocan los primeros chips en Santa Fe

Se llevó a cabo la primera charla de formación de tutores de perros para fortalecer la convivencia animal en la ciudad. El programa incluye la colocación de chips a perros de gran porte. Sólo en enero y febrero hubo 52 niños mordidos por perros en Santa Fe.