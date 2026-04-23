Un hombre que realizaba su rutina habitual de trote en una ciudad de Brasil vivió un momento de tensión cuando fue sorprendido por un grupo de perros callejeros que comenzaron a seguirlo de cerca. La escena, que fue grabada y difundida en redes sociales, mostró cómo el corredor debió reaccionar rápidamente ante la situación.
Salió a correr y fue sorprendido por perros callejeros: el video se volvió viral
Lo que comenzó como una rutina de ejercicio terminó en una escena inesperada. Afortunadamente, el hombre no sufrió agresiones físicas.
Según se observa en el video, los animales empezaron a acercarse mientras el deportista avanzaba por la calle. En cuestión de segundos, la caminata controlada se transformó en una corrida improvisada, con el hombre intentando mantener distancia mientras los perros lo rodeaban.
Ante el riesgo de un posible ataque, el corredor aceleró el ritmo y alcanzó velocidades más altas de lo previsto en su entrenamiento. La persecución se extendió por varios metros y generó una escena que combinó tensión e incertidumbre, aunque finalmente no se registraron agresiones físicas.
El episodio fue compartido por miles de usuarios en redes sociales, donde muchos se identificaron con la situación. Comentarios y reacciones destacaron lo habitual que puede resultar este tipo de encuentros en la vía pública, especialmente en zonas con presencia de animales sueltos.