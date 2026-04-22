Escándalo en Río de Janeiro

Detuvieron a otro argentino por insultos racistas en Brasil

Se trata de José Luis "El Puma" Haile, quien quedó en prisión preventiva tras ser detenido por llamar “negra puta” a una joven en un supermercado en Copacabana. El caso reaviva la polémica tras el caso de Agostina Paéz, la abogada argentina imputada en Brasil por hacer gestos de "mono" a un grupo de mozos.