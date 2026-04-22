Un argentino de 67 años fue detenido por llamar “negra puta” a una joven en un supermercado de la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
Detuvieron a otro argentino por insultos racistas en Brasil
Se trata de José Luis "El Puma" Haile, quien quedó en prisión preventiva tras ser detenido por llamar “negra puta” a una joven en un supermercado en Copacabana. El caso reaviva la polémica tras el caso de Agostina Paéz, la abogada argentina imputada en Brasil por hacer gestos de "mono" a un grupo de mozos.
El hecho ocurrió este lunes en una sucursal del comercio “Mundial”, en la zona de Copacabana, donde el hombre identificado como José Luis Haile insultó a la ciudadana y otro argentino dio aviso a la Policía, que concretó su arresto y lo trasladó a la Comisaría 12, según informó el diario O Globo.
Luego de una audiencia de control, la Justicia dictaminó la prisión preventiva en contra del implicado, que permanece alojado en la Prisión José Federico Marques en Benfica, zona norte de ese atractivo turístico.
Samara Rodrigues de Lima, la supuesta víctima de 23 años que trabaja como repartidora de una aplicación en el local, sostuvo que se encontraba en la fila cuando el involucrado, quien vestía una camiseta de Brasil, comenzó a quejarse de la demora para la apertura de las cajas. Hubo una discusión entre ambos hasta que Haile le habría dicho “negra puta”.
Quién es José Luis Haile
Haile vive en Brasil desde hace poco más de dos años, se estableció allí a fines de 2023, y, según su perfil de Facebook, es oriundo de La Plata.
Hasta 2025, mantenía una actividad frecuente en redes sociales, donde compartía contenido personal de manera casi diaria. Su último posteo público data del 11 de agosto de ese año y muestra un plato de comida compuesto por pollo, arroz, fideos, zanahoria y batata, acompañado del comentario “Obrigado, Eliane!”.
En otra publicación, realizada el 10 de agosto con motivo del Día del Padre en Brasil, compartió un video junto a un amigo llamado Juan. En las imágenes se lo ve preparando un asado o “churrasco”, en portugués, en una vivienda ubicada en Río de Janeiro. Durante el video, comenta sobre la vista del lugar y menciona que se encontraba viviendo allí en ese momento.
En distintas fotos de sus redes se puede observar que tiene el tatuaje de un águila en el torso, que fuma marihuana y consume alcohol, especialmente cerveza. También se manifiesta como hincha del club Boca Juniors y del club Atenas de La Plata. Suele usar la camiseta de la selección brasileña, tal como se lo ve también en el video de su detención.
Por otro lado, en varios videos publicados en sus redes sociales se presenta como vendedor ambulante de “milho” o choclo. Su puesto se llama “J do milho verde”. Suele trabajar en distintas playas y barrios de Río de Janeiro, como Praia Vermelha y Copacabana.
El 8 de julio, Haile contó que mientras trabajaba en la playa tuvo que esconderse de la Prefectura: “Acá andamos, medio escondido. Me corrieron los de Prefectura. Los vi venir a 200 metros con las luces en la playa y me fui 300 metros, boludo, rajé. Ahora espero un ratito y vuelvo… Hijos de puta, son bravos, me tienen de memoria”.
Por la noche, el argentino de 67 años también vende bebidas, principalmente cervezas.
En sus publicaciones se presenta como “El Puma”, con variantes como “El Puma de Janeiro” o “El Puma es carioca”. Además, suele compartir fotos con sus amigos brasileños, muchas de ellas tomadas en la favelas. También hace frecuentes referencias optimistas, con expresiones como: “Con toda la fe, con todas las ganas”.
El antecedente de Agostina Páez
Se trata del segundo caso de un argentino denunciado por racismo. En enero pasado, la abogada Agostina Páez realizó gestos de “mono” frente a un grupo de mozos.
La joven de 29 años permaneció retenida tres meses en Brasil, pagó una fianza de 18.500 dólares, regresó a Santiago del Estero y todavía espera el fallo definitivo.