Agostina Páez volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial. La abogada santiagueña, que meses atrás estuvo bajo tobillera electrónica en Brasil en una causa por racismo, fue denunciada ahora por su ex pareja en Santiago del Estero por un supuesto problema vinculado a la devolución de un auto.
Agostina Páez sumó otro conflicto judicial tras una denuncia de su ex pareja
La abogada santiagueña, que sigue a la espera de una definición judicial en Brasil, fue denunciada por su ex pareja en Santiago del Estero por presunta retención indebida y abuso de confianza en torno a un vehículo.
La presentación fue realizada por Javier Zanoni ante la fiscalía a cargo de Mariano Gómez. Según trascendió, la denuncia apunta a una presunta retención indebida y abuso de confianza, en un expediente que se abrió mientras Páez todavía atraviesa las consecuencias judiciales y mediáticas del caso ocurrido en Brasil.
Una denuncia por el uso y la titularidad de un vehículo
El nuevo episodio se conoció a pocos días del regreso de Páez a la Argentina. En medio del impacto que todavía arrastra el caso en Brasil, su ex novio avanzó con una denuncia en territorio santiagueño por la situación de un auto cuya posesión y titularidad quedaron envueltas en una disputa entre ambos.
De acuerdo con la versión que brindó la propia abogada, el punto de conflicto gira alrededor de cómo estaba registrado el vehículo. “Él tenía mi auto a su nombre, pero sabiendo que pago y pagué siempre todo yo”, explicó Páez al referirse al origen del problema.
También sostuvo que se enteró de la denuncia a través de los medios y que después se comunicó directamente con Zanoni. “Su abogada le recomendó esa vía… me enteré por medios y lo llamé”, señaló, en una frase que buscó bajar la tensión pública alrededor del episodio.
La respuesta de Páez y la posibilidad de un acuerdo
Pese al revuelo inicial, Páez afirmó que el conflicto podría encaminarse por una vía extrajudicial. Según su relato, tras conversar con su ex pareja acordaron avanzar en una solución para modificar la titularidad del vehículo y evitar que el problema siga escalando en sede judicial.
La abogada indicó que ambos se reunieron y quedaron en “hacer un acuerdo extrajudicial” para resolver el diferendo. Esa alternativa aparece por ahora como la salida más probable, aunque la denuncia ya quedó radicada y el caso sumó un nuevo capítulo a su situación personal y judicial.
El episodio vuelve a poner su nombre en escena cuando todavía no terminó de cerrarse el caso que enfrenta en Brasil. Páez había quedado envuelta en un expediente por racismo que la mantuvo durante tres meses sin poder regresar al país y bajo medidas restrictivas.
Brasil, el antecedente que sigue abierto
La causa en Brasil sigue siendo el marco más pesado sobre su presente. Páez continúa a la espera de una sentencia definitiva por parte de la Justicia brasileña, que todavía debe resolver de manera final su situación en el expediente que se abrió tras los hechos ocurridos en ese país.
Ese antecedente convirtió cualquier nueva denuncia en una noticia de alto impacto. En este caso, el conflicto no está ligado a aquel proceso, pero sí vuelve a colocarla bajo observación judicial y pública, ahora en Santiago del Estero y por una disputa patrimonial con su ex pareja.
Por ahora, el caso avanza con dos planos en simultáneo: por un lado, la denuncia formal presentada ante la fiscalía; por el otro, la posibilidad de que ambas partes intenten desactivarla mediante un acuerdo que ordene la titularidad del vehículo y cierre el conflicto sin mayor desarrollo penal.