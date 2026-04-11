Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la escena pública después de difundir en redes sociales un video grabado durante los días que pasó bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro. En ese material, registrado mientras llevaba tobillera electrónica, mostró parte de su rutina cotidiana y describió el deterioro emocional que atravesó durante el proceso judicial abierto en su contra.
“Día 44 presa”: el video inédito de Agostina Páez sobre su traumática detención en Brasil
A diez días de su regreso, la santiagueña compartió imágenes de su rutina con tobillera electrónica. Aseguró que vivió un "calvario" y relató los problemas de salud que enfrentó.
La publicación apareció diez días después de su regreso a la Argentina, autorizado luego de que la justicia brasileña le permitiera esperar en el país la definición final de la causa. En ese lapso, la abogada santiagueña volvió a exponer públicamente el impacto que tuvo sobre su vida el episodio que derivó en la acusación por injuria racial.
Un videoblog del arresto domiciliario
El video fue subido a TikTok con la frase “Día 44 presa en Brasil” y dejó ver escenas de su encierro, desde la permanencia en el alojamiento hasta los movimientos diarios con la tobillera. Allí contó que pasó varios días “empastillada” por la ansiedad y que debió sostener sola buena parte de ese proceso.
En el mismo registro también describió episodios de angustia, dificultad para levantarse de la cama y problemas para mantener una rutina mínima. El material muestra, además, cómo intentaba salir a espacios comunes del complejo sin exhibir el dispositivo electrónico, en un contexto que ella misma presentó como uno de fuerte exposición y vulnerabilidad.
Dentro del vlog, Páez reconoció que está arrepentida por su reacción y la vinculó directamente con las consecuencias que enfrentó después. En ese tramo, sostuvo que no debió haber reaccionado de esa manera y que la experiencia le dejó una carga emocional muy fuerte.
Además del video, distintos medios replicaron declaraciones recientes en las que intentó explicar el origen del gesto que motivó la causa. Allí sostuvo que no dimensionó el alcance de lo sucedido en ese momento y que su reacción se produjo en medio de una discusión en un bar de Ipanema.
El regreso y una causa que sigue abierta
La abogada volvió a la Argentina el 1 de abril, después de haber permanecido retenida durante más de dos meses en Brasil. Su retorno fue posible tras una resolución judicial y el pago de una caución, aunque el expediente sigue abierto y la definición de fondo todavía no llegó.
Con esta nueva exposición pública, el caso volvió a tomar impulso en redes y medios. Esta vez, no por una novedad judicial, sino por la difusión de imágenes íntimas de su arresto y por un relato en primera persona sobre el impacto psicológico de una causa que sigue condicionando su vida cotidiana.