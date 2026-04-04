La historia de Agostina Páez sumó un nuevo capítulo de alto voltaje apenas horas después de su regreso a la Argentina. Esta vez no fue por su situación judicial en Brasil, sino por un video que mostró a su padre, Mariano Páez, haciendo gestos de mono en público y desató una fuerte reacción en redes sociales.
“Qué horror”: el padre de Agostina Páez hizo un gesto de mono y ella lo repudió
Mariano Páez quedó en el centro de una nueva polémica tras la viralización de un video con gestos racistas. Agostina tomó distancia, lo cuestionó en público y dijo que no tiene nada que ver con sus actos.
La secuencia se viralizó rápidamente y reavivó la polémica alrededor de una familia que ya venía bajo una enorme exposición mediática. El impacto fue todavía mayor por el contexto: el caso de Agostina había quedado asociado justamente a una acusación por gestos discriminatorios en Río de Janeiro.
El video que desató otra ola de repudio
Las imágenes comenzaron a circular menos de un día después de que Agostina volviera al país. En el video se ve a Mariano Páez realizando gestos de mono, una escena que provocó indignación inmediata y reactivó el debate público alrededor del caso.
El episodio generó un rechazo casi instantáneo en redes, donde muchos usuarios remarcaron la gravedad del gesto y la contradicción entre el momento delicado que atravesaba la familia y la actitud mostrada en la grabación. La repercusión fue tan rápida como contundente.
Lejos de bajar la tensión, la viralización del material volvió a colocar a todo el entorno de Agostina bajo la lupa. Lo que parecía una jornada marcada por su regreso y por las derivaciones judiciales en Brasil terminó corrido hacia una nueva controversia.
El repudio de Agostina Páez
La propia Agostina salió a despegarse públicamente de lo ocurrido. En un mensaje directo, cuestionó el comportamiento de su padre y expresó su rechazo sin rodeos. “Es lamentable y lo repudio”, afirmó, en una declaración que buscó marcar una distancia clara.
Además, sostuvo que no tiene “absolutamente nada que ver” con lo sucedido y remarcó que no le corresponde responsabilizarse por actos ajenos. Con esa postura, intentó separar su situación personal de una escena que volvió a poner el apellido Páez en el centro del escándalo.
En ese mismo descargo, Agostina también recordó que ya había asumido sus propios errores, pedido disculpas y afrontado las consecuencias del episodio que protagonizó en Brasil. El cierre de su mensaje reflejó el desgaste del momento: “No se termina más esta pesadilla”.
Una vuelta al país atravesada por otra polémica
El nuevo episodio alteró por completo el eje de la noticia sobre su regreso. La atención, que hasta ese momento estaba centrada en su vuelta al país luego de casi tres meses retenida en Brasil, se desplazó hacia el video y hacia el comportamiento de su círculo más cercano.
Así, la vuelta de Agostina a la Argentina, que abría una etapa distinta en medio del proceso judicial que sigue abierto en el país vecino, quedó otra vez envuelta en una controversia pública. Esta vez, por una imagen que generó rechazo inmediato y por un repudio que salió desde su propia familia.