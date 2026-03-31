La abogada Agostina Páez, que se encontraba retenida en Brasil por realizar gestos racistas, pagó este martes la fianza de 18.500 dólares y ya puede volver a la Argentina.
Agostina Páez pagó la caución de 18.500 dólares y ya regresaría a Argentina
La Justicia brasileña le retiró la tobillera electrónica a la abogada santiagueña de 29 años.
La Justicia del país limítrofe le retiró la tobillera electrónica, cerró la causa y la joven argentina está camino a firmar los documentos para volver al país en las próximas horas.
La situación legal
Actualmente, las autoridades judiciales y administrativas gestionan la documentación necesaria ante Migraciones para autorizar su salida del territorio brasileño. Este trámite administrativo constituye el último requisito legal que Páez debe cumplir para abandonar el país vecino tras su detención.
La resolución judicial se dio a conocer luego de que la defensa lograra revertir las medidas cautelares que pesaban sobre la profesional de 29 años. De esta manera, Páez recupera su libertad de movimiento fuera de los límites de la jurisdicción de Río de Janeiro.
Con la aceptación del recurso, el magistrado interviniente ordenó el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares vigentes. Esto incluye tanto el monitoreo electrónico mediante tobillera como la prohibición de salir del país que regía hasta la fecha.
Habeas Corpus
La Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro concedió un habeas corpus a favor de Agostina Páez y autorizó expresamente su regreso de Brasil a la Argentina.
La resolución indica que, para levantar las cautelares, debía pagar una caución de 60 salarios mínimos nacionales, estimada en cerca de US$ 20.000.
Con el depósito acreditado, el juzgado deberá ordenar el retiro inmediato de la tobillera electrónica, la devolución del pasaporte y la emisión de la autorización formal de viaje.