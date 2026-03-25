Traba de último momento

Giro inesperado en Brasil: el juez frenó el regreso de Agostina Páez y deberá esperar el fallo final en Río de Janeiro

Pese al acuerdo previo entre la fiscalía y la querella que permitía su retorno a la Argentina, el magistrado decidió que la abogada santiagueña permanezca en el país vecino hasta que la sentencia quede firme. La espera podría extenderse hasta 20 días.