Volverá a Argentina

Agostina Páez tras el juicio en Brasil: “Muchos moralistas me querían matar por un error”

Luego de meses de incertidumbre y tras ser autorizada por la Justicia brasileña a regresar a la Argentina, la abogada rompió el silencio. Admitió su responsabilidad en el episodio de injuria racial y cuestionó la virulencia de los ataques recibidos en redes sociales.