Caso Agostina Páez

"Tengo mucho miedo": rompió el silencio la abogada argentina antes del juicio por racismo en Brasil

La joven santiagueña, procesada por tres hechos de injuria racial tras un altercado en un bar de Ipanema, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión. Este martes inicia la etapa de debate oral en Río de Janeiro bajo un clima de fuerte tensión.