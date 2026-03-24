"Tengo mucho miedo": rompió el silencio la abogada argentina antes del juicio por racismo en Brasil

Este martes, la mirada de Argentina se posa sobre los tribunales de Río de Janeiro. Con el inicio de la primera audiencia debate, la situación procesal de Agostina Páez ha alcanzado su punto de mayor tensión.
La joven santiagueña, procesada por tres hechos de injuria racial tras un altercado en un bar de Ipanema, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión. Este martes inicia la etapa de debate oral en Río de Janeiro bajo un clima de fuerte tensión.
Este martes, la mirada de Argentina se posa sobre los tribunales de Río de Janeiro. Con el inicio de la primera audiencia debate, la situación procesal de Agostina Páez ha alcanzado su punto de mayor tensión.
La abogada y figura de redes sociales oriunda de Santiago del Estero, de 29 años, enfrenta un juicio oral por injuria racial que podría marcar un precedente drástico para los ciudadanos extranjeros en suelo brasileño. Entre el pánico y el arrepentimiento, Páez rompió el silencio antes de ingresar a la sala: 'Tengo mucho miedo', confesó, sintetizando el calvario que vive desde aquel fatídico enero en Ipanema.
El caso, que se tramita bajo una fuerte presión social y mediática, surge tras un incidente ocurrido el pasado 14 de enero en el bar 'Barzin'. Lo que comenzó como una discusión por una cuenta presuntamente mal liquidada terminó con la viralización de un video donde se observa a la joven argentina realizando gestos discriminatorios hacia los empleados del local.
Hoy, la fiscalía brasileña, a cargo de Fabiola Sousa Costa, no solo se apoya en ese registro fílmico, sino que le atribuye un total de tres hechos de injuria racial, lo que eleva la escala penal de manera considerable.
Fuentes allegadas a la defensa confirmaron que la sumatoria de estas penas, bajo la figura del concurso material, podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión. "La situación de ella es complicada. Hay cientos de personas presas por racismo en Brasil y la justicia no va a hacer un tratamiento diferenciado por ser extranjera", señaló oportunamente su abogada, Carla Junqueira, quien advirtió sobre el carácter ejemplificador que el sistema judicial vecino busca imprimirle a la causa.
Tras semanas de intentar justificar su accionar como una reacción a provocaciones previas de los mozos —quienes, según su versión, le habrían realizado gestos obscenos—, la estrategia de Páez ha dado un vuelco hacia la humanización y el reconocimiento del delito. "He cometido un error del cual he aprendido", expresó la joven en un audio difundido recientemente. Sin embargo, ese arrepentimiento parece chocar con la realidad de un país que endureció sus leyes contra el racismo en 2023, equiparando la injuria racial con delitos imprescriptibles y sin fianza.
Páez, que permanece bajo arresto domiciliario y es monitoreada mediante una tobillera electrónica, describió su día a día como una 'paranoia constante'. 'Si tengo que ir al mercado, voy toda tapada. Vivo con miedo', relató, asegurando además ser blanco de amenazas de muerte sistemáticas.
Para la justicia brasileña, no obstante, el foco está puesto en la gravedad de los términos utilizados, habiéndose comprobado el uso de expresiones peyorativas que 'extrapolaron cualquier contexto de discusión', según dicta el acta de la acusación.
La defensa técnica de la argentina apunta ahora a evitar el peor de los escenarios: el traslado a un penal común en Río de Janeiro. El objetivo primordial es que, en caso de recibir una condena, esta sea menor a los cuatro años para que resulte excarcelable o, en su defecto, que se permita el cumplimiento de la pena en Argentina mediante acuerdos bilaterales de traslado de condenados.
"Lo único que quiero es volver a mi país, porque no me siento segura aquí y no puedo seguir viviendo de esta manera", sostuvo la imputada, quien actualmente depende económicamente de su familia para costear su estadía en Brasil, dado que su matrícula profesional se encuentra inactiva por su situación legal.
El debate que inicia hoy será clave. Se espera que declaren los empleados del bar y se analicen las cámaras de seguridad en su totalidad. Mientras tanto, en Argentina, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los turistas en el exterior y la severidad de las leyes regionales frente a actos de discriminación que, hasta hace poco, solían resolverse con medidas menores.
Para Agostina Páez, sin embargo, el tiempo de las explicaciones parece estar agotándose frente a un tribunal que promete no dejar el racismo impune.