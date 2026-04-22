Lo que empezó como un rumor en el ambiente del fútbol italiano se transformó en un expediente explosivo. La Justicia de Milán investiga una red de prostitución VIP que operaba bajo la fachada de una agencia de eventos de lujo y que, según los últimos reportes, ya salpica a unas 70 figuras del deporte, entre futbolistas, un piloto de Fórmula 1 y hasta un atleta olímpico.
La causa por prostitución VIP en Italia ya salpica a 70 deportistas y sumó fotos comprometedoras
La investigación judicial en Milán ya alcanza a unas 70 figuras del deporte mencionadas en fotos, escuchas y registros de redes sociales. Hay cuatro detenidos por explotación de la prostitución y lavado de dinero, mientras crece el impacto sobre el fútbol italiano y otras disciplinas.
La causa apunta a una organización que ofrecía paquetes cerrados de ocio nocturno para clientes de alto poder adquisitivo. El esquema incluía restaurantes exclusivos, hoteles cinco estrellas, fiestas privadas, encuentros con mujeres y el suministro de sustancias recreativas, todo presentado como parte de una experiencia premium.
Por ahora, ninguno de los deportistas mencionados figura imputado formalmente. Pero la aparición de fotos junto a los organizadores, el rastro de publicaciones en redes y las escuchas incorporadas al expediente empujaron el caso a otra escala y generaron un clima de sospecha sobre buena parte del ambiente deportivo italiano.
Una agencia de lujo como fachada
La estructura investigada operaba bajo el nombre Made Luxury Concierge y tenía base en Milán. La fiscalía sostiene que la firma funcionaba como pantalla para organizar encuentros privados, fiestas y servicios sexuales para una clientela de élite, con una logística aceitada y una facturación que habría superado 1,2 millones de euros.
La investigación está encabezada por la fiscal adjunta Bruna Albertini junto con la Policía Económica y Financiera. En el expediente ya quedaron bajo arresto domiciliario Emanuele Buttini, Deborah Ronchi, Alessio Salamone y Luan Fraga, señalados como piezas centrales del engranaje.
Los cargos son graves. La Justicia los acusa de favorecimiento y explotación de la prostitución, además de lavado de dinero. El caso se fortaleció a partir de testimonios de ex trabajadoras, escuchas telefónicas y una reconstrucción digital de la actividad de la agencia en redes sociales.
Las fotos que abrieron otra dimensión del caso
Uno de los factores que más amplió la repercusión fue la circulación de imágenes en las que aparecen deportistas de primer nivel junto a los presuntos responsables de la red. Muchas de esas fotos provenían de las cuentas sociales de la agencia, que exhibía su cercanía con figuras del deporte como parte de su estrategia de prestigio.
Entre los nombres que empezaron a trascender aparecen Wayne Rooney y Usain Bolt, además de varios futbolistas en actividad. El punto delicado es que esas imágenes no prueban por sí solas un delito ni confirman qué tipo de vínculo tuvieron con la organización, pero sí los colocan dentro del radar público y mediático.
La Justicia mantiene bajo reserva la identidad de los clientes y todavía no estableció qué servicios habría contratado cada uno. En ese marco, las fotos funcionan como indicios de proximidad o contacto, no como una prueba concluyente dentro del proceso penal que hoy apunta a los organizadores.
Los futbolistas y el piloto bajo la lupa
La lista de jugadores mencionados es extensa y atraviesa varios clubes de primer nivel. Entre los nombres que comenzaron a aparecer figuran Daniel Maldini, Samuele Ricci, Alessandro Buongiorno, Matteo Cancellieri, Victor Osimhen, Olivier Giroud, Achraf Hakimi, Dean Huijsen, Arthur Melo, Luca Pellegrini y Mota Carvalho, entre otros.
También fueron mencionados Andrea Pinamonti, Alessandro Bastoni, Gianluca Scamacca, Rafael Leao, Ricardo Calafiori, Jan Biseck y Raoul Bellanova. La dimensión de la nómina muestra que el caso ya no golpea solo a la Serie A, sino que roza a figuras con presente o pasado en otros grandes escenarios del fútbol europeo.
Uno de los capítulos más llamativos del expediente aparece en una escucha telefónica. Allí, uno de los implicados pregunta por los servicios para un “amigo piloto de Fórmula 1” que quería una “novia de pago”. La respuesta de la organización promete conseguirle una mujer brasileña, un fragmento que terminó por involucrar también al automovilismo.
Gas de la risa, pandemia y testimonios inquietantes
Otro elemento que reforzó la gravedad de la causa fue la referencia constante al óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según el expediente, esta sustancia formaba parte habitual de los encuentros y aparecía en mensajes internos bajo la forma de pedidos de “globos”, una jerga que quedó reflejada en las escuchas.
El caso también expuso la continuidad del negocio durante la pandemia. Una de las declaraciones incorporadas sostuvo que trabajaban casi todas las noches incluso durante el confinamiento, un dato que refuerza la idea de una organización consolidada, con capacidad logística para seguir funcionando aun bajo restricciones severas.
Entre los testimonios apareció además una situación especialmente sensible: una mujer habría quedado embarazada tras una relación con uno de los usuarios de la red. Ese elemento agregó una dimensión humana más cruda dentro de un expediente que ya de por sí combinaba poder, dinero, explotación y secreto.
Un escándalo que no deja de crecer
La causa todavía está en desarrollo, pero ya provocó un sacudón fuerte en Italia. No solo por la cantidad de nombres que aparecen mencionados, sino porque volvió a exponer la cercanía entre ciertos circuitos del deporte profesional y redes que operan con una fachada de glamour y exclusividad.
El mundo del fútbol italiano observa ahora con tensión cada filtración y cada nuevo dato que emerge del expediente. La investigación todavía se concentra en los organizadores, pero el volumen de imágenes, audios y testimonios deja abierta la puerta para que el escándalo siga creciendo en los próximos días.