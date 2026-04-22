Escándalo

La causa por prostitución VIP en Italia ya salpica a 70 deportistas y sumó fotos comprometedoras

La investigación judicial en Milán ya alcanza a unas 70 figuras del deporte mencionadas en fotos, escuchas y registros de redes sociales. Hay cuatro detenidos por explotación de la prostitución y lavado de dinero, mientras crece el impacto sobre el fútbol italiano y otras disciplinas.