Italia quedó atravesada por un nuevo escándalo que mezcla deporte, lujo y delito. Una investigación de la fiscalía de Milán y de la Guardia di Finanza desmanteló una estructura que operaba bajo la fachada de una agencia de eventos llamada “Ma. De Milano”, señalada por ofrecer paquetes VIP con servicios sexuales, sustancias y fiestas exclusivas.
Investigan en Milán una red de fiestas VIP que salpica a futbolistas y a un piloto de Fórmula 1
La Justicia italiana desbarató una organización que operaba bajo la fachada de una agencia de eventos en Milán. Hay cuatro detenidos y más de 50 deportistas aparecen mencionados como clientes, aunque no están imputados.
La causa ya tiene cuatro detenidos, entre ellos Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, considerados cabecillas de la organización. La jueza Chiara Valori ordenó sus arrestos por cargos de instigación y explotación de la prostitución, lavado de dinero y distribución de sustancias.
El caso tomó otra dimensión por el perfil de parte de los clientes mencionados en el expediente. Según la reconstrucción difundida por medios italianos, entre los nombres bajo análisis aparecen más de 50 futbolistas de la Serie A y también un piloto de Fórmula 1, aunque por ahora ninguno de ellos figura imputado en la causa.
Cómo operaba la red VIP
La organización funcionaba desde Cinisello Balsamo, en el área metropolitana de Milán. Allí residían muchas de las jóvenes, de entre 18 y 30 años, que eran reclutadas para participar de eventos armados a medida para clientes de alto poder adquisitivo.
Los paquetes incluían cenas en restaurantes de lujo, discotecas exclusivas, hoteles cinco estrellas, viajes y servicios sexuales. De acuerdo con la documentación secuestrada, la red habría movido más de 1,2 millones de euros a través de estas experiencias “todo incluido”.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. En el expediente se señala un uso sistemático de esta sustancia, muy valorada en ámbitos deportivos porque provoca euforia inmediata y no deja rastros en controles antidopaje.
Futbolistas, escuchas y nombres bajo reserva
La investigación se apoyó en denuncias de ex trabajadoras, declaraciones judiciales y escuchas telefónicas. En una de esas conversaciones aparece la referencia a un “amigo piloto de Fórmula 1” que buscaba una chica, una frase que terminó de colocar al automovilismo dentro del escándalo.
En el caso de los futbolistas, los documentos mencionan presuntos clientes vinculados a clubes como Inter, Milan, Juventus, Sassuolo y Verona. Sin embargo, sus identidades permanecen bajo reserva y la fiscalía, por ahora, concentra el foco penal en quienes organizaban y administraban la red.
También trascendió que la agencia tenía en su nómina alrededor de cien chicas y que, según testimonios, operaba desde la pandemia, incluso durante las restricciones sanitarias. Ese dato reforzó la hipótesis de una estructura aceitada, sostenida en el tiempo y con una clientela estable del deporte y el empresariado.