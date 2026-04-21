Escándalo en Italia

Investigan en Milán una red de fiestas VIP que salpica a futbolistas y a un piloto de Fórmula 1

La Justicia italiana desbarató una organización que operaba bajo la fachada de una agencia de eventos en Milán. Hay cuatro detenidos y más de 50 deportistas aparecen mencionados como clientes, aunque no están imputados.