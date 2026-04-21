El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el alto al fuego hasta que Irán presente una propuesta.
Donald Trump extendió el alto al fuego hasta que Irán presente una propuesta
El presidente estadounidense informó a través de las redes sociales que ordenó a las fuerzas armadas continuar el bloqueo y permanecer preparadas y capacitadas en “todo lo demás”.
Explicó que, dado que el gobierno de Irán está gravemente dividido y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se solicitó suspender el ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada.
Por lo tanto, ordenó a las fuerzas armadas estadounidenses que continúen el bloqueo y que permanezcan preparadas y capacitadas en todo lo demás.
El texto completo
DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP:
Debido a la grave fractura del Gobierno de Irán, algo que no sorprende, y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada.
Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todo lo demás, que permanezcan preparadas y capacitadas. En consecuencia, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado.
Presidente DONALD J. TRUMP
La postura iraní
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirmó este martes que el régimen islámico puede defenderse, en un momento en que el alto al fuego con Estados Unidos está a punto de expirar y Teherán aún no ha respondido formalmente a una invitación para mantener negociaciones.
"Irán sabe neutralizar las restricciones, defender sus intereses y resistir a la intimidación", declaró Abás Araqchi en X en un mensaje en el que denunció que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes es "un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego".