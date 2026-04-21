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El vice de EE.UU. pospone su viaje a Pakistán y enciende alarmas por la tregua con Irán

La delegación norteamericana encabezada por JD Vance retrasó su salida desde Washington hacia Islamabad generando incertidumbre sobre la continuidad del acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Pakistán el pasado 11 de abril. Foto: Jacquelyn Martin / REUTERS.El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Pakistán el pasado 11 de abril. Foto: Jacquelyn Martin / REUTERS.
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El vicepresidente JD Vance retrasó su viaje a Pakistán y encendió alarmas a un día del vencimiento de la tregua en Medio Oriente por la guerra entre Estados Unidos e Irán, según funcionarios regionales y comunicados oficiales, porque permanecía en Washington para participar en reuniones de política adicionales convocadas por la Casa Blanca.

La delegación encabezada por el vicepresidente tenía prevista su partida hacia Islamabad para negociar la continuidad del alto el fuego, pero la demora en la salida dejó sin confirmación pública la reanudación de las conversaciones previstas en Islamabad y multiplicó las dudas sobre el futuro del acuerdo.

Mirá tambiénEl fin de la tregua: Trump pone en duda la continuidad del pacto con Irán

Desde la Casa Blanca explicaron que Vance seguiría en Washington y participaría en reuniones, y funcionarios regionales dijeron que mediadores encabezados por Pakistán recibieron indicios de una posible nueva ronda en Islamabad aunque no confirmación oficial de fechas.

La falta de un cronograma claro por parte de Estados Unidos y la negación de la televisión estatal iraní de que funcionarios ya estuvieran en Islamabad aumentaron las crecientes dudas entre mediadores y gobiernos regionales sobre si la tregua podrá extenderse.

La versión de la Casa Blanca

La Casa Blanca informó que el vicepresidente estadounidense permanece en Washington para participar en reuniones de política adicionales, y describió la agenda como motivo de la demora de la delegación que iba a viajar a Pakistán.

La delegación norteamericana encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance en la base aérea de Nur Khan, Rawalpindi, Pakistán, el pasado 11 de abril. Foto: Xinhua.La delegación norteamericana encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance en la base aérea de Nur Khan, Rawalpindi, Pakistán, el pasado 11 de abril. Foto: Xinhua.

La partida de Vance fue objeto de anuncios contradictorios y estaba programada para este martes, según fuentes citadas por agencias, por lo que la decisión de posponer la salida encendió alertas entre los mediadores encabezados por Pakistán.

Funcionarios regionales consultados por agencias indicaron que se esperaba que la delegación estadounidense encabezada por JD Vance y la delegación iraní llegarían a la capital pakistaní para reactivar las negociaciones, pero la decisión de Vance de retrasar el viaje enciende alarmas sobre la continuidad del alto el fuego.

En Islamabad, mediadores indicaron que recibieron confirmación de que los principales negociadores, incluido el vicepresidente de Estados Unidos, llegarían a la ciudad capital para encabezar a sus equipos, pero la confirmación se volvió incierta tras la decisión de Vance.

Reacciones y dudas crecientes

El presidente Donald Trump dijo en una entrevista que Irán violó el alto el fuego en numerosas ocasiones y se mostró reacio a prorrogar la tregua, declaraciones que aumentaron las dudas sobre la posibilidad de un acuerdo sostenido en Medio Oriente.

FILE PHOTO: A car rides along the coast of Musandam overlooking the Strait of Hormuz amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Oman, March 2, 2026.REUTERS/Amr Alfiky/File PhotoSe mantiene la incertidumbre sobre la navegación sobre el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS/ Amr Alfiky.

Trump afirmó "Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción", y también dijo "No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", expresiones que reflejan la presión desde la Casa Blanca sobre las negociaciones con Irán.

Irán, por su parte, negó ante la televisión estatal que funcionarios ya estuvieran en Pakistán y su principal negociador advirtió que Teherán tiene nuevas cartas en el campo de batalla, posicionamiento que mantiene la tensión en el estrecho de Ormuz.

Las partes permanecen atrincheradas y los mediadores encabezados por Pakistán continúan trabajando para confirmar la llegada de las delegaciones; la demora del vicepresidente y las declaraciones del presidente encienden alarmas sobre el desenlace humanitario e institucional.

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