Tensión en Medio Oriente

Irán amenaza con atacar a los buques que se acerquen al estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier embarcación que se aproxime al estrecho de Ormuz será considerada “colaboradora del enemigo”. La amenaza profundiza la tensión en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.