Misión en Washinton

Caputo cerró su gira por Estados Unidos con nuevos acuerdos para refinanciar la deuda a tasas bajas

El Ministro de Economía mantuvo encuentros con el Banco Mundial y el MIGA en el cierre de las Reuniones de Primavera. El Gobierno busca blindar las reservas del BCRA de cara a los vencimientos de julio por US$ 4.300 millones.