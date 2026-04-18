El ministro de Economía, Luis Caputo, puso punto final a una semana de intensas gestiones en Washington. En el último tramo de su agenda de sábado, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo reuniones clave con representantes del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y del Banco Mundial, consolidando una hoja de ruta que busca aliviar la carga financiera de la Argentina en el corto plazo.
Caputo cerró su gira por Estados Unidos con nuevos acuerdos para refinanciar la deuda a tasas bajas
El Ministro de Economía mantuvo encuentros con el Banco Mundial y el MIGA en el cierre de las Reuniones de Primavera. El Gobierno busca blindar las reservas del BCRA de cara a los vencimientos de julio por US$ 4.300 millones.
Acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el funcionario utilizó sus canales oficiales para oficializar el cierre de la misión: ‘Aquí con los representantes de MIGA/Banco Mundial. Última reunión de sábado de una excelente semana’, afirmó el ministro, quien tiene previsto arribar al país durante la jornada de este domingo.
Estrategia de financiamiento y blindaje de reservas
El balance de la gira, realizada en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, arroja resultados que el equipo económico considera vitales para la estabilidad cambiaria. Según detalló Caputo, los acuerdos sellados permitirán al Gobierno refinanciar deuda a tasas sustancialmente más bajas que las que hoy ofrece el mercado voluntario de crédito.
La prioridad del Palacio de Hacienda es clara: reunir los fondos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de julio, que ascienden a US$ 4.300 millones, sin comprometer el stock de reservas del Banco Central. En este sentido, Caputo enumeró tres pilares logrados en territorio estadounidense:
- La aprobación de la revisión del acuerdo con el FMI.
- El nuevo entendimiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Las garantías acordadas con el MIGA y el Banco Mundial.
El frente fiscal como carta de presentación
Más allá de los créditos internacionales, Caputo llevó a Washington los números de la gestión doméstica como principal aval de su programa. En diálogo con el entorno financiero internacional, el ministro destacó el resultado fiscal de marzo, mes en el que se alcanzó un superávit financiero de $484.789 millones, tras descontar el pago de servicios de deuda.
Con estas cifras, el Sector Público Nacional acumuló en el primer trimestre del año un superávit financiero equivalente al 0,2% del PIB (y un primario cercano al 0,5%). Para el equipo económico, esta disciplina es la que permite hoy sentarse a negociar con los organismos multilaterales desde una posición de mayor firmeza.
‘Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas sustancialmente más bajas que las de mercado, reduciendo el costo financiero para el país’, concluyó el ministro, cerrando una gira que, a los ojos del Gobierno, representa un paso necesario para normalizar la relación con los mercados y sostener la arquitectura del plan económico actual.