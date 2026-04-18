El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
El FMI y el Banco Mundial reabrieron el diálogo con Venezuela
Tras años de distanciamiento y en un contexto de reconfiguración geopolítica, ambas entidades financieras retomaron los contactos con Caracas para evaluar la situación técnica y económica del país.
La decisión fue adoptada en consonancia con “las opiniones de los miembros” del organismo financiero que representan “la mayoría del poder de voto total” del Fondo.
La decisión sucedió durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán este sábado.
Relaciones Venezuela-EE. UU.
Además, la reanudación llega en un momento en el que Caracas ha retomado sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el visto bueno que Rodríguez recibió al aceptar las condiciones económicas y petroleras del Gobierno de Donald Trump, y que se han materializado en varias leyes aprobadas en Venezuela para permitir la inversión extranjera en petróleo y minería.
El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país fueron suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos “debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno”.