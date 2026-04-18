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El FMI y el Banco Mundial reabrieron el diálogo con Venezuela

Tras años de distanciamiento y en un contexto de reconfiguración geopolítica, ambas entidades financieras retomaron los contactos con Caracas para evaluar la situación técnica y económica del país.

El FMI y el Banco Mundial reabrieron el diálogo con Venezuela. Foto: Xinhua.El FMI y el Banco Mundial reabrieron el diálogo con Venezuela. Foto: Xinhua.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

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La decisión fue adoptada en consonancia con “las opiniones de los miembros” del organismo financiero que representan “la mayoría del poder de voto total” del Fondo.

La decisión sucedió durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán este sábado.

International Monetary Fund (IMF) Western Hemisphere Department Director Nigel Chalk and Deputy Directors Ana Corbacho, Luis Cubeddu, and Dora Iakova take part in a press briefing at the IMF/World Bank 2026 Spring Meetings in Washington, D.C., U.S., April 17, 2026. REUTERS/Elizabeth FrantzLa decisión sucedió durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. Foto: Reuters.

Relaciones Venezuela-EE. UU.

Además, la reanudación llega en un momento en el que Caracas ha retomado sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el visto bueno que Rodríguez recibió al aceptar las condiciones económicas y petroleras del Gobierno de Donald Trump, y que se han materializado en varias leyes aprobadas en Venezuela para permitir la inversión extranjera en petróleo y minería.

El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país fueron suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos “debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno”.

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