Giro en la política de Washington

Fin del bloqueo financiero: la banca pública de Venezuela vuelve a operar con Estados Unidos

Además del Banco Central, la flexibilización alcanza al Banco de Venezuela, del Tesoro y Digital de los Trabajadores. Tras años de aislamiento, las entidades podrán gestionar transferencias y servicios de tarjetas de crédito bajo nuevas regulaciones de la OFAC.