Revisión demorada

Caputo viaja a Washington a buscar los US$ 1.000 millones que el FMI todavía no giró

El ministro de Economía pondrá en marcha este lunes un viaje a Estados Unidos con la mira puesta en la segunda revisión del acuerdo con el Fondo, que sigue trabada desde enero. Pretende acelerar el desembolso pendiente, conseguir un waiver por el incumplimiento en la meta de reservas y sumar una nueva señal de respaldo externo en medio de una agenda atravesada por el conflicto en Medio oriente, el complejo frente cambiario y los próximos vencimientos de deuda.