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Aportes decisivos de Vaca Muerta y del litio

La actividad minera creció un 3,3% en febrero impulsada por el petróleo

La industria del sector continúa mostrando señales de expansión. Acumuló un 4,4% en el primer bimestre, a pesar de una ligera caída del 1,0% en la medición desestacionalizada respecto a enero.

El control de producción de Vaca Muerta, desde la torre de YPF en Puerto Madero. El control de producción de Vaca Muerta, desde la torre de YPF en Puerto Madero.
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La actividad minera en la Argentina, incluyendo hidrocarburos, experimentó un crecimiento interanual del 3,3%, impulsado principalmente por el notable ascenso en la extracción de petróleo crudo y carbonato de litio.

Así lo reveló un nuevo informe del Indice de Producción Industrial Minero del Indec. En contraste, sectores como la obtención de gas natural y los minerales metalíferos mostraron descensos en su producción respecto al año anterior.

Los números mineros en positivo, cuando toavía no maduran los principales proyectos de cobre en el país.Los números mineros en positivo, cuando toavía no maduran los principales proyectos de cobre en el país.

Con este resultado, el primer bimestre del año cierra con una suba acumulada del 4,4%, consolidando una tendencia positiva a pesar de una ligera caída del 1,0% en la medición desestacionalizada respecto a enero

El motor de petróleo y gas "no convencional" se destacó por el aporte desde Vaca Muerta. El rubro de extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios de apoyo creció un 2,8% interanual. Sin embargo, el comportamiento interno fue dispar y el petróleo crudo fue el gran protagonista con un alza del 15,8%

Este crecimiento se explica exclusivamente por el petróleo no convencional, que disparó su producción un 31,4%, mientras que el convencional retrocedió un 7,8%.

Respecto del gas natural, registró una caída del 3,3%. También en este caso la modalidad no convencional logró mantenerse a flote con un leve incremento del 0,6%, pero no fue suficiente para compensar el desplome del 9,8% en el gas convencional.

En cuanto a los servicios de apoyo, el rubro sufrió una fuerte contracción del 19,7% interanual.

Minerales metálicos

Por el lado de los minerales, el sector no logró acompañar el crecimiento general y presentó una baja del 7,9% en comparación con febrero de 2025.

La producción de oro y plata (incluyendo sus concentrados) cayó un 3,6%. El retroceso fue más profundo en el bullón dorado/doré (un producto intermedio en la minería de oro y plata) que registró una disminución del 22,6%.

Workers stand next to an open pit at Barrick Gold Corp's Veladero gold mine in San Juan province, Argentina April 26, 2017. Picture taken April 26, 2017. REUTERS/Marcos Brindicci san juan mina de oro de Veladero de Barrick Gold mineria minas minaTrabajadores en la mina de Barrick Gold en Veladero, San Juan. Crédito: REUTERS

Como contrapartida, el segmento que agrupa hierro, cobre y plomo, entre otros, mostró un salto estadístico del 84,8%, aunque su incidencia en el total del rubro es menor

Litio y sal

A su vez los minerales no metalíferos y rocas de aplicación mostraron el auge el litio y la sal. Este segmento fue el de mayor dinamismo, con un crecimiento global del 14,3%.

Entre los minerales para productos químicos, el sector creció un 23,6%. Específicamente, el carbonato de litio alcanzó las 9.270 toneladas en el mes, lo que representa un aumento del 24,1% interanual y un impresionante 38,6% acumulado en lo que va del año

Litio, a pesar de la baja de precios, uno de los atores de la minería nacional.Litio,con precios en recuperación. Uno de los actores de la minería nacional.

La extracción de sal fue el rubro con mayor crecimiento porcentual, alcanzando un 53,8% debido al fuerte desempeño de la salmuera

El contraste se debe a la construcción en baja. Los insumos vinculados a la obra pública y privada mostraron signos negativos, con caídas en arcilla y caolín (-25,6%), rocas ornamentales (-9,4%) y arenas y triturados pétreos (-7,7%).

Dentro de este último, las arenas de fractura (fracking) para la industria petrolera también cayeron un 14,7%.

Un cambio estructural

El informe de febrero de 2026 ratifica un cambio estructural en la minería argentina: la actividad depende cada vez más de los recursos no convencionales y de los minerales estratégicos para la transición energética, como el litio, mientras que la minería metalífera tradicional y los insumos para la construcción atraviesan un periodo de retracción.

La industria minera en Argentina atraviesa un ciclo de crecimiento histórico marcado por el despegue definitivo del litio y el regreso de las inversiones de gran escala en cobre, impulsadas por el marco legal del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

Más de 350 firmas de la provincia de Santa Fe ya son proveedoras de Vaca Muerta.. Crédito: Gobierno de la provinciaMás de 350 firmas de la provincia de Santa Fe ya son proveedoras de Vaca Muerta.

El 2025 cerró como un año sin precedentes, y la tendencia se ha acelerado en el primer trimestre de 2026. El sector alcanzó un hito histórico con US$ 6.037 millones, un crecimiento del 29,2% respecto al año anterior. Este salto fue impulsado principalmente por el oro y el litio.

En enero de este año batió su propio récord mensual con US$ 812 millones exportados (un 12,1% del total de las exportaciones del país).

Para 2025, Argentina ya contaba con 7 minas en producción de litio (frente a las 3 que tenía en 2023). Tras la caída de precios a fines de 2024, el mercado se ha recuperado; se estima que el precio de venta en 2026 ronde los US$ 17.000 por tonelada, casi el doble de los mínimos del año pasado.

A su vez el cobre es la "gran promesa" para el período 2026-2030, con proyectos que buscan posicionar a Argentina entre los principales productores globales. La minería representa más del 27% de los proyectos presentados bajo el RIGI, por unos US$ 7.250 millones.

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