La actividad minera en la Argentina, incluyendo hidrocarburos, experimentó un crecimiento interanual del 3,3%, impulsado principalmente por el notable ascenso en la extracción de petróleo crudo y carbonato de litio.
La actividad minera creció un 3,3% en febrero impulsada por el petróleo
La industria del sector continúa mostrando señales de expansión. Acumuló un 4,4% en el primer bimestre, a pesar de una ligera caída del 1,0% en la medición desestacionalizada respecto a enero.
Así lo reveló un nuevo informe del Indice de Producción Industrial Minero del Indec. En contraste, sectores como la obtención de gas natural y los minerales metalíferos mostraron descensos en su producción respecto al año anterior.
Con este resultado, el primer bimestre del año cierra con una suba acumulada del 4,4%, consolidando una tendencia positiva a pesar de una ligera caída del 1,0% en la medición desestacionalizada respecto a enero
El motor de petróleo y gas "no convencional" se destacó por el aporte desde Vaca Muerta. El rubro de extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios de apoyo creció un 2,8% interanual. Sin embargo, el comportamiento interno fue dispar y el petróleo crudo fue el gran protagonista con un alza del 15,8%
Este crecimiento se explica exclusivamente por el petróleo no convencional, que disparó su producción un 31,4%, mientras que el convencional retrocedió un 7,8%.
Respecto del gas natural, registró una caída del 3,3%. También en este caso la modalidad no convencional logró mantenerse a flote con un leve incremento del 0,6%, pero no fue suficiente para compensar el desplome del 9,8% en el gas convencional.
En cuanto a los servicios de apoyo, el rubro sufrió una fuerte contracción del 19,7% interanual.
Minerales metálicos
Por el lado de los minerales, el sector no logró acompañar el crecimiento general y presentó una baja del 7,9% en comparación con febrero de 2025.
La producción de oro y plata (incluyendo sus concentrados) cayó un 3,6%. El retroceso fue más profundo en el bullón dorado/doré (un producto intermedio en la minería de oro y plata) que registró una disminución del 22,6%.
Como contrapartida, el segmento que agrupa hierro, cobre y plomo, entre otros, mostró un salto estadístico del 84,8%, aunque su incidencia en el total del rubro es menor
Litio y sal
A su vez los minerales no metalíferos y rocas de aplicación mostraron el auge el litio y la sal. Este segmento fue el de mayor dinamismo, con un crecimiento global del 14,3%.
Entre los minerales para productos químicos, el sector creció un 23,6%. Específicamente, el carbonato de litio alcanzó las 9.270 toneladas en el mes, lo que representa un aumento del 24,1% interanual y un impresionante 38,6% acumulado en lo que va del año
La extracción de sal fue el rubro con mayor crecimiento porcentual, alcanzando un 53,8% debido al fuerte desempeño de la salmuera
El contraste se debe a la construcción en baja. Los insumos vinculados a la obra pública y privada mostraron signos negativos, con caídas en arcilla y caolín (-25,6%), rocas ornamentales (-9,4%) y arenas y triturados pétreos (-7,7%).
Dentro de este último, las arenas de fractura (fracking) para la industria petrolera también cayeron un 14,7%.
Un cambio estructural
El informe de febrero de 2026 ratifica un cambio estructural en la minería argentina: la actividad depende cada vez más de los recursos no convencionales y de los minerales estratégicos para la transición energética, como el litio, mientras que la minería metalífera tradicional y los insumos para la construcción atraviesan un periodo de retracción.
La industria minera en Argentina atraviesa un ciclo de crecimiento histórico marcado por el despegue definitivo del litio y el regreso de las inversiones de gran escala en cobre, impulsadas por el marco legal del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
El 2025 cerró como un año sin precedentes, y la tendencia se ha acelerado en el primer trimestre de 2026. El sector alcanzó un hito histórico con US$ 6.037 millones, un crecimiento del 29,2% respecto al año anterior. Este salto fue impulsado principalmente por el oro y el litio.
En enero de este año batió su propio récord mensual con US$ 812 millones exportados (un 12,1% del total de las exportaciones del país).
Para 2025, Argentina ya contaba con 7 minas en producción de litio (frente a las 3 que tenía en 2023). Tras la caída de precios a fines de 2024, el mercado se ha recuperado; se estima que el precio de venta en 2026 ronde los US$ 17.000 por tonelada, casi el doble de los mínimos del año pasado.
A su vez el cobre es la "gran promesa" para el período 2026-2030, con proyectos que buscan posicionar a Argentina entre los principales productores globales. La minería representa más del 27% de los proyectos presentados bajo el RIGI, por unos US$ 7.250 millones.