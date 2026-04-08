Aportes decisivos de Vaca Muerta y del litio

La actividad minera creció un 3,3% en febrero impulsada por el petróleo

La industria del sector continúa mostrando señales de expansión. Acumuló un 4,4% en el primer bimestre, a pesar de una ligera caída del 1,0% en la medición desestacionalizada respecto a enero.