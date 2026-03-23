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La Casa Gris valoró el rol de empresas de Santa Fe en Vaca Muerta

El gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro firmó un acuerdo con su par de Neuquén para integrar capacidades industriales y potenciar inversiones.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, en Neuquén. Crédito: Gobierno de la provinciaEl ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, en Neuquén. Crédito: Gobierno de la provincia
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La provincia de Santa Fe consolidó en los últimos años una fuerte presencia en mercados internacionales gracias a la calidad y diversificación de su entramado productivo.

Mirá tambiénQué servicios pueden ofrecer empresas santafesinas tras el acuerdo con Neuquén

Granos, carnes, alimentos, bebidas y manufacturas posicionaron a la provincia en el mundo. Hoy, ese mismo potencial se proyecta con fuerza dentro del territorio argentino, especialmente en el sector energético.

Aun sin ser una provincia petrolera, la industria santafesina demuestra competitividad para responder a las exigencias de la actividad hidrocarburífera, aportando bienes y servicios de alta complejidad.

La conexión Santa Fe - Neuquén

En ese marco, la Casa Gris valoró que más de 350 empresas santafesinas ya participan como proveedoras en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, articuladas a través de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Santa Fe. Este espacio resulta clave para generar vínculos estratégicos, promover la transferencia de conocimientos y fortalecer la inteligencia comercial del sector.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, en Neuquén. Crédito: Gobierno de la provinciaEl ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, en Neuquén. Crédito: Gobierno de la provincia

El crecimiento sostenido de esta inserción productiva tuvo un correlato institucional con la firma reciente de un acuerdo estratégico entre los gobiernos de Santa Fe y Neuquén, a través de Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa. El convenio impulsa la integración industrial entre ambas provincias, promueve inversiones y consolida un esquema de cooperación que potencia la participación santafesina en el desarrollo energético del país.

La vista puesta en Cuyo y Patagonia

La provincia de Santa Fe destacó uno de los ejemplos radicados en el Parque Industrial Vaca Muerta (PIVM), ubicado en Añelo, en una zona neurálgica para la producción energética. Se trata de un enclave estratégico de capitales santafesinos que facilita la radicación de empresas y mejora la logística operativa en el corazón del yacimiento.

Más de 350 firmas de la provincia de Santa Fe ya son proveedoras de Vaca Muerta.. Crédito: Gobierno de la provinciaMás de 350 firmas de la provincia de Santa Fe ya son proveedoras de Vaca Muerta.. Crédito: Gobierno de la provincia

Desde el gobierno de Pullaro remarcan que se refleja “una tendencia consolidada” ya que la industria santafesina “amplía su escala y se integra a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina”.

Esto se da a través de inversión, innovación y cooperación institucional, Santa Fe fortalece su posicionamiento como actor clave en la cadena energética nacional.

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