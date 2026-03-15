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Qué servicios pueden ofrecer empresas santafesinas tras el acuerdo con Neuquén

El gobierno de Pullaro firmó con su par neuquino Figueroa un entendimiento para conectar firmas privadas de ambas provincias. El Litoral habló con una de las invitadas la semana pasada.

El Litoral recorrió Vaca Muerta durante el encuentro neuquino - santafesino. Crédito: Fernando NicolaEl Litoral recorrió Vaca Muerta durante el encuentro neuquino - santafesino. Crédito: Fernando Nicola
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El pasado jueves 5 de marzo se concretó el acuerdo entre los gobiernos de Santa Fe y de Neuquén para acercar a empresas de ambas provincias que poseen la posibilidad de potenciarse mutuamente.

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Tal como describieron el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y su ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, se trata de una “oportunidad” con foco en el potencial de complejos como el de Vaca Muerta, basándose en la expertise y conocimientos de la industria santafesina.

Dentro de la gran comitiva que viajó a suelo neuquino y de la que formó parte El Litoral, se encontraban 20 empresas de Santa Fe que se reunieron con pares neuquinos para abordar propuestas.

El Litoral recorre Vaca Muerta. Crédito: Fernando Nicola.El Litoral recorrió Vaca Muerta durante el encuentro neuquino - santafesino. Crédito: Fernando Nicola

Entre la extensa lista de servicios que se ofrecen, en presente y futuro, se encuentra la rama de la ingeniería eléctrica y los montajes eléctricos industriales. Dentro de la oferta hay tareas concretas como el diseño de la obra, todas las memorias de cálculo, planificación de la obra, planos para fabricar los tableros eléctricos o planos para hacer el montaje de la infraestructura eléctrica industrial.

Un ejemplo es el de SIE (Soluciones de Ingeniería Eléctrica), un empresa radicada en el Parque Industrial Sauce Viejo que se encarga del montaje de la obra con los respectivos medios de elevación, máquinas y herramientas que se necesiten para esta compleja tarea que non se equipara a una instalación eléctrica domiciliaria.

El contacto previo y la relación con provincia

Leandro Pascual, CARGO en SIE, habló con El Litoral y brindó algunos detalles sobre los procedimientos para acceder a la labor conjunta con firmas neuquinas, valorando la buena relación con la provincia de Santa Fe.

Sobre los primeros pasos, destacó la asistencia a ferias como la Expo San Juan Minera, la Arminera o el Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica en Catamarca.

Parte de las tareas de Grupo SIE. Crédito: ingenieriasieParte de las tareas de Grupo SIE. Crédito: ingenieriasie

“Básicamente van los principales proveedores de materia prima, motores, máquinas o herramientas para ese tipo de industria que requiere infraestructura muy grande y mucho capital de inversión”, describió Pascual sobre las características de los eventos.

La participación se puede dar de forma gratuita en las ferias, pero el contacto directo con los proveedores en sus stands requiere de una inversión para acceder a la ronda de negocios, las cuales habitualmente cuentan con diálogos de entre 2 minutos o 3 minutos para presentar los requerimientos y las propuestas, respectivamente.

Gustavo Puccini este viernes en Vaca Muerta. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa FeGustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, en Vaca Muerta. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe

Sobre el acceso concreto a la cumbre entre neuquinos y santafesinos de la semana pasada, Pascual valoró la participación rutinaria y el rol provincial: “El gobierno por lo general, no en todas, pero en algunas de esas ferias alquila stand con un par de metros cuadrados stand y van varias empresas. Viene por un lado de esta relación fuerte que venimos teniendo”.

Tareas actuales y proyecciones

Pascual también relató que este proceso para las empresas santafesinas comienza con “cosas chiquitas, por ejemplo, servicios” y agregó: “Nosotros vamos y hacemos servicio, entonces no hay ingeniería, no hay una obra completa así grande, simplemente hay que ir si se rompen ciertas máquinas o hay que hacerle el mantenimiento”.

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“Hay que ir a hacer algunas instalaciones especiales, pero que son cortas, se hacen en un par de días o en una semana. Entonces, vamos una semana con dos personas y hacemos el mantenimiento de todos los trabajos eléctricos”, describió el ingeniero.

Con las proyecciones al futuro “se podría hacer una obra grande y llevar hacer toda la instalación eléctrica y la ingeniería”, relató Pascual y agregó: “La otra forma en la que hemos estado participando estos años es haciendo para algunas empresas ingeniería eléctrica para que ellas luego salgan a licitar la obra y la gana un otro proveedor”.

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