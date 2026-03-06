El acuerdo con Neuquén, un “ganar - ganar” para la provincia Santa Fe

Este jueves se rubricó el acuerdo entre los gobiernos de Santa Fe y Neuquén con foco en la innovación y logística de los sectores del petróleo y gas, involucrando a empresas de ambas provincias.
Así lo indicó el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, quien habló con El Litoral sobre el potencial entre ambas provincias y adelantó relaciones con otros destinos.
Desde Vaca Muerta, en el marco de la cobertura de El Litoral, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, habló en CyD Litoral.
“El convenio marco que firmaron los dos gobernadores (Pullaro y Figueroa), tuvo el visto bueno para la provincia Santa Fe de que haya entrado de esa manera, le haya permitido a las empresas tener después con las cámaras institucionales de aquí un mano a mano para conocerse”, comentó Puccini sobre el hecho de haber sido acompañados por un total de 20 empresas.
En relación a este punto explayó: “Nosotros vinimos a demostrarle que no venimos a ‘caranchear’ el producto o la producción de aquí, no venimos a sacarle el trabajo, sino todo lo contrario, tiene que ser un un ‘ganar - ganar’.”
Bajo el concepto del “win - win” comentado por el propio gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en diálogo con la prensa luego de poner la firma este jueves, el ministro Puccini remarcó que este acuerdo “es una oportunidad”.
“En primer lugar, todo lo que tiene que ver con que un gobernador como Figueroa (Neuquén) le dé la posibilidad a las empresas que vengan. Él sabe que necesita acompañamiento, necesita crecer en infraestructura, en los servicios. Necesita para las perforaciones, pero como también lo que necesitan los trabajadores, trasladarse hacia aquí, tener vestimenta, tener salud, tener este lugar donde vivir”, explicó el funcionario santafesino.
Otro aspecto de relevancia es el acercamiento, bajo una consigna federal, entre dos gobernaciones de diferentes condiciones y espectros políticos. “El agro, por un lado, que venimos nosotros con todo nuestro expertise y aquí, esto que tiene que ver con el petróleo pero que apuesta al 2030”, declaró Puccini a CyD Litoral y agregó: “Creo que tenemos una oportunidad histórica”.
Puccini brindó algunas infidencias de sus diálogos con autoridades locales. Un ejemplo es el caso del intendente de Neuquén, Mariano Gaido, quien le detalló que “100 familias por semana están llegando a Neuquén. Es decir que el año pasado, tuvieron 20.000 cambios de domicilio”.
Otra situación se dio con el secretario Producción e Industria neuquino, Diego García Rambeaud, quien, citando las palabras del propio Puccini, le dijo: "Gustavo, nosotros también nos queremos desarrollar en la agricultura y la ganadería y nos queremos potenciar."
Su par santafesino reforzó la idea de que en esos otros campos “Santa Fe tiene el doble para dar de lo que hoy le podemos dar en lo que es el gas, minería y petróleo.”
Puccini aclaró que en la agenda ya se tramita una segunda misión con más empresas que puedan arribar a Neuquén para seguir avanzando en las en las negociaciones que puedan tener con inversiones.
“Nosotros vamos a seguir en nuestra provincia alentando que haya créditos que tengan que ver con la reconversión, que tengan programas de ciencia y tecnología que tengan que ver con lo que aquí se está necesitando, que nuestras universidades también puedan estar a disposición de este desarrollo”, prometió el ministro.
En relación a las herramientas del gobierno santafesino, recordó que poseen convenios con YPF y Pan American Energy, los cuales les permiten a empresas local calificar e ingresar a la producción.
“Nosotros vamos a seguir trabajando aquí en Neuquén, afianzando los lazos”, afirmó Puccini y adelantó: “También se avecinan, depende de algunas normativas, futuras inversiones. Una de ellas es San Juan. En breve se va a hacer una expo también de minería, siendo una provincia que está esperando nuevos proyectos y hay pretensión de cobre. Pero también en Salta, también en Jujuy, en Catamarca”.
Sobre las herramientas que Santa Fe ya les brinda a estas provincias, Puccini valorizó: “Además tenemos los puertos que ya, por ejemplo, el litio para China sale del puerto de Rosario”.