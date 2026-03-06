Neuquén busca complementar su industria y aprovechar la “ventana de 20 a 30 años” del gas
El subsecretario de Industria neuquino, Juan Manuel Morales, destacó el potencial de cooperación con empresas santafesinas y remarcó que la provincia atraviesa un “momento de desarrollo crucial” impulsado por Vaca Muerta y la demanda global de energía.
Juan Manuel Morales, subsecretario de Industria de Neuquén. Foto: Fernando Nicola
La provincia de Neuquénatraviesa una etapa clave en su desarrollo económico impulsado por la explotación de Vaca Muerta y el crecimiento de la industria energética. En ese contexto, autoridades provinciales buscan fortalecer vínculos con otros polos productivos del país, entre ellos Santa Fe, con el objetivo de complementar capacidades industriales.
Durante un encuentro con empresarios santafesinos, el subsecretario de Industria neuquino, Juan Manuel Morales, remarcó que la provincia vive un momento decisivo tanto para su economía como para el país.
“Para nosotros es sumamente importante. Neuquén está en un momento de desarrollo crucial para la provincia, pero también para el país”, aseguró el funcionario, al referirse al crecimiento impulsado por la actividad hidrocarburífera.
Cooperación entre provincias
Morales subrayó que el objetivo de estos encuentros es generar vínculos con regiones que poseen mayor desarrollo industrial, como Santa Fe, para potenciar el crecimiento económico de ambas partes.
Según explicó, la clave está en la complementariedad entre sectores productivos que, a primera vista, parecen diferentes “Es fundamental empezar a compartir, abrir el juego y trabajar con otras provincias que tienen expertise en otras áreas para complementar la industria y la actividad que nosotros hacemos aquí en Neuquén”, afirmó.
Para Morales, el desarrollo de Vaca Muerta exige una gran demanda de infraestructura y servicios.
El funcionario sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta no solo implica la extracción de hidrocarburos, sino también una gran demanda de infraestructura y servicios que abre oportunidades para empresas de distintos rubros.
Los desafíos del crecimiento
El crecimiento energético trae consigo importantes desafíos logísticos y de infraestructura. Morales señaló que la expansión de la actividad exige nuevas inversiones en vivienda, transporte y redes energéticas.
“Hay que hacer casas, rutas, gasoductos; son un montón de tareas que acompañan toda esa actividad febril que se nota en la provincia”, explicó.
En ese sentido, el funcionario recordó que el desarrollo de Vaca Muerta depende tanto de la tecnología como de la capacidad local para generar conocimiento y competitividad.
“Vaca Muerta es una roca que está a 3.000 metros bajo tierra, pero también depende de nuestro accionar, de nuestro know-how y de aprender de experiencias de otros lugares”, señaló.
Una ventana de oportunidad energética
El subsecretario también se refirió al escenario energético internacional y a la creciente demanda de gas natural en el marco de la transición hacia energías más limpias.
Morales cree que las empresas santafesinas tienen un rol clave para el crecimiento nequino.
Según indicó, la provincia es consciente de que existe un período limitado para aprovechar sus recursos. “Tenemos una ventana de 20 o 30 años para explotar y monetizar nuestros recursos y nuestro subsuelo”, afirmó.
El funcionario explicó que el gas natural es considerado una energía de transición en el proceso global que busca reemplazar al carbón y reducir emisiones.
Por ello, sostuvo que el desafío será aprovechar esos recursos para generar desarrollo a largo plazo. “Con ese gas y esa energía tenemos que industrializar y agregar valor en la provincia”, expresó.
Diversificar la economía neuquina
Aunque el sector de hidrocarburos es actualmente el motor económico, el gobierno provincial busca impulsar otras actividades para evitar una dependencia excesiva en el futuro.
Morales destacó que el objetivo es fortalecer sectores productivos ya presentes en la provincia, como el turismo, la fruticultura o la vitivinicultura.
“Esos sectores son fundamentales porque el oil and gas que hoy está en auge no se va a mantener en el larguísimo plazo”, advirtió. Por eso, explicó que el gobierno trabaja en mejorar la competitividad a través de infraestructura, reducción de impuestos y apertura de mercados internacionales.
Incentivos para atraer inversiones
En el marco de esa estrategia, el funcionario adelantó que la provincia presentará ante empresarios santafesinos los beneficios de la ley “Invierte Neuquén”, orientada a atraer nuevos proyectos productivos.
La iniciativa ofrece incentivos para que empresas nacionales e internacionales se radiquen en la provincia y participen del crecimiento económico.
Morales explicó que el objetivo es posicionar a Neuquén como un destino atractivo para el capital privado.
Oportunidades para empresas santafesinas
El funcionario consideró además que las compañías de Santa Fe tienen un rol clave para acompañar el crecimiento industrial de la provincia patagónica. Sectores como la metalmecánica y la tecnología aparecen como áreas con gran potencial de integración.
“Santa Fe tiene un gran historial industrial, mucho más importante que Neuquén”, reconoció.
Actualmente, la industria neuquina representa apenas el 0,8% del total industrial del país, lo que evidencia el margen de crecimiento. “Ahí hay un gap muy importante que podemos alcanzar, y necesitamos del know-how y de la experiencia de quienes ya tienen más recorrido”, concluyó Morales.