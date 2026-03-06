Vaca Muerta y el vínculo con Santa Fe

Neuquén busca complementar su industria y aprovechar la “ventana de 20 a 30 años” del gas

El subsecretario de Industria neuquino, Juan Manuel Morales, destacó el potencial de cooperación con empresas santafesinas y remarcó que la provincia atraviesa un “momento de desarrollo crucial” impulsado por Vaca Muerta y la demanda global de energía.