La provincia firmó un convenio de cooperación con Neuquén

Santa Fe dio un paso clave para que más empresas locales participen de Vaca Muerta

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó con su par de Neuquén, Rolando Figueroa, un importante acuerdo para desarrollar infraestructura y logística en el sector de gas y petróleo, donde brilla Vaca Muerta.