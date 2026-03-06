El Litoral recorre el complejo petrolero de Vaca Muerta junto a la delegación santafesina

Como estaba previsto en el itinerario oficial, este viernes se concreta la recorrida de la misión santafesina en Neuquén en instalaciones petrolíferas de Vaca Muerta.
La misión la encabeza el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y está compuesta por una veintena de empresarios de la provincia. El pozo petrolero se conoce como Loma Campana y es explotado en conjunto por YPF y Chevron.
Como estaba previsto en el itinerario oficial, este viernes se concreta la recorrida de la misión santafesina en Neuquén en instalaciones petrolíferas de Vaca Muerta.
Allí está El Litoral para registrar en detalle la visita de funcionarios provinciales y empresarios que buscan concretar negocios favorables para Santa Fe.
La delegación está encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini quien está acompañado de otros funcionarios de esa cartera y lo dicho, representantes de firmas de origen santafesino.
El plan contempla la visita del pozo petrolero de Loma Campana que explotan de manera conjunta YPF y Chevron dentro del complejo Vaca Muerta cercano a la ciudad de Añelo en Neuquén.
Cabe recordar que en la jornada del jueves, el gobernador Pullaro y su par Rolando Figueroa firmaron un convenio para promover el desarrollo de proveedores, capacitación mutua e intercambio de tecnologías entre Santa Fe y Neuquén.