El Litoral recorre el complejo petrolero de Vaca Muerta junto a la delegación santafesina

La misión la encabeza el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y está compuesta por una veintena de empresarios de la provincia. El pozo petrolero se conoce como Loma Campana y es explotado en conjunto por YPF y Chevron.

El complejo se encuentra cerca de la localidad Añelo, en la provincia de Neuquén.El complejo se encuentra cerca de la localidad Añelo, en la provincia de Neuquén.
Como estaba previsto en el itinerario oficial, este viernes se concreta la recorrida de la misión santafesina en Neuquén en instalaciones petrolíferas de Vaca Muerta.

YPF y Chevron explotan el pozo.YPF y Chevron explotan el pozo.

Allí está El Litoral para registrar en detalle la visita de funcionarios provinciales y empresarios que buscan concretar negocios favorables para Santa Fe.

La delegación está encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini quien está acompañado de otros funcionarios de esa cartera y lo dicho, representantes de firmas de origen santafesino.

Santa Fe busca concretar negocios en Vaca Muerta.Santa Fe busca concretar negocios en Vaca Muerta.

El plan contempla la visita del pozo petrolero de Loma Campana que explotan de manera conjunta YPF y Chevron dentro del complejo Vaca Muerta cercano a la ciudad de Añelo en Neuquén.

Parte de las explicaciones para la misión santafesina. Foto: Fernando NicolaParte de las explicaciones para la misión santafesina. Foto: Fernando Nicola
Cabe recordar que en la jornada del jueves, el gobernador Pullaro y su par Rolando Figueroa firmaron un convenio para promover el desarrollo de proveedores, capacitación mutua e intercambio de tecnologías entre Santa Fe y Neuquén.

El ministro Puccini encabezaba la comitiva en Vaca Muerta. Foto: Fernando NicolaEl ministro Puccini encabezaba la comitiva en Vaca Muerta. Foto: Fernando Nicola
Las instalaciones en la provincia de Neuquén.Las instalaciones en la provincia de Neuquén.
#TEMAS:
YPF
Vaca Muerta
Neuquén
Gustavo Puccini
Santa Fe

