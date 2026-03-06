Neuquén

El Litoral recorre el complejo petrolero de Vaca Muerta junto a la delegación santafesina

La misión la encabeza el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y está compuesta por una veintena de empresarios de la provincia. El pozo petrolero se conoce como Loma Campana y es explotado en conjunto por YPF y Chevron.