La política en foco

Seguridad y Obras Públicas, banderas de Unidos en Santa Fe

Son los ejes centrales donde la gestión de Unidos buscará posicionarse para renovar mandato el año próximo. En la semana resaltaron los indicadores del primer trimestre en materia de caída de homicidios y la decisión de hacerse cargo de dos obras que Nación dejó de ejecutar en la zona sur de la provincia. Esas obras hacen a un símbolo de Rosario, y a un símbolo del abandono en rutas que dejan como saldo muertes y lesiones.