Modernización

Santa Fe aportó innovación tecnológica para la infraestructura vial en Jujuy

La Dirección de Asistencia Técnica santafesina fue requerida por Ledesma SAAI para realizar estudios de alta complejidad, posicionando a la Provincia como referente nacional en servicios tecnológicos. Los ensayos del organismo santafesino permiten evaluar la capacidad portante de la estructura y habilitar la circulación de bitrenes.