El Gobierno de la Provincia de Santa Fe reafirma su liderazgo nacional en innovación productiva y tecnológica. La Dirección General de Asistencia Técnica (DAT), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue convocada para realizar estudios de infraestructura en un puente estratégico de la Ruta Nacional 34, en la provincia de Jujuy. Los ensayos, de alta complejidad, permiten evaluar la capacidad portante de la estructura y habilitar la circulación de bitrenes, vehículos de gran porte que constituyen una herramienta clave para optimizar la logística regional y conectar la producción con los nodos portuarios de manera más eficiente.
Santa Fe aportó innovación tecnológica para la infraestructura vial en Jujuy
La Dirección de Asistencia Técnica santafesina fue requerida por Ledesma SAAI para realizar estudios de alta complejidad, posicionando a la Provincia como referente nacional en servicios tecnológicos. Los ensayos del organismo santafesino permiten evaluar la capacidad portante de la estructura y habilitar la circulación de bitrenes.
Los trabajos se llevan adelante con equipamiento único en Argentina, adquirido en 2025 por el Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino. Esta inversión coloca a la Provincia a la vanguardia tecnológica nacional y consolida su capacidad de ofrecer servicios de alta complejidad a otras jurisdicciones.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “Santa Fe ha invertido en tecnología y capacitación para poner al Estado al servicio del desarrollo productivo. Que otras provincias confíen en nuestros equipos técnicos demuestra que el conocimiento que generamos es un activo estratégico para impulsar un crecimiento verdaderamente federal”.
Marco normativo y demanda regional
La intervención se enmarca en la Resolución 1196/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, que habilita la circulación de bitrenes en la Red Vial Nacional. Estos equipos, con capacidad de hasta 75 toneladas, requieren un análisis riguroso de la infraestructura vial existente para garantizar seguridad y competitividad.
En este contexto, la empresa Ledesma SAAI solicitó formalmente la participación de la DAT de Santa Fe, resaltando los beneficios ambientales, económicos y de seguridad que implica esta modalidad de transporte. La implementación de bitrenes redefine el esquema logístico al permitir mayores volúmenes en menos viajes, reduciendo costos y consumo de combustible, disminuyendo emisiones contaminantes y preservando las rutas gracias a una distribución de peso más eficiente.
Ensayos de alta complejidad en Jujuy
En el puente del Arroyo del Zanjón, ubicado en el kilómetro 1207 de la Ruta Nacional 34, la DAT de Santa Fe desplegó un protocolo de evaluación de vanguardia. El procedimiento incluyó inspecciones visuales detalladas, modelado tridimensional, simulaciones de carga y uso de georradar para proyectar el comportamiento estructural ante las 75 toneladas de los equipos de mayor porte.
Estos estudios permiten garantizar que la infraestructura vial responda a las exigencias de la nueva modalidad de transporte, brindando seguridad a los usuarios y eficiencia a las cadenas productivas.
Con este tipo de acciones, el Gobierno de Santa Fe liderado por Maximiliano Pullaro demuestra que el conocimiento técnico generado en sus organismos no solo fortalece la industria local, sino que se proyecta como un activo estratégico para el país, aportando soluciones concretas que integran producción, logística y competitividad.