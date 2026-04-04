Guía Estratégica para el Agro

Comenzó con apuro la cosecha de soja en la región y hay temor por los pronósticos

El último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte sobre un escenario climático complejo en la región núcleo, con lluvias por encima de lo normal, suelos saturados y pronósticos de nuevas tormentas que generan preocupación en plena cosecha de soja.