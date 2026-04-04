Familias del norte santafesino cuentan con un renovado Centro de Salud en el barrio La Loma de Reconquista, luego de que el Gobierno de Santa Fe concluyera los trabajos de rehabilitación y puesta en valor del edificio.
Reconquista: habilitaron la reconstrucción integral del Centro de Salud de barrio La Loma
Con una inversión enfocada en la infraestructura sanitaria, se renovaron más de 400 metros cuadrados para mejorar las condiciones de atención a los vecinos del norte santafesino.
La intervención integral consistió en la recuperación de una superficie de 434 metros cuadrados cubiertos y 25 metros cuadrados semicubiertos, donde se ejecutaron refuerzos estructurales, renovación total de instalaciones, colocación de pisos, nuevos cielorrasos y revoques interiores, además de trabajos de herrería, pintura y la construcción de veredas perimetrales.
“La obra pública es para la gente”
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, brindó detalles sobre la complejidad técnica de las tareas realizadas: “Hubo que hacer casi todo de nuevo. Las patologías, como dicen los doctores, de este edificio eran muchísimas, las hemos visto cuando recorrimos los cimientos, y se hizo todo de nuevo. Así que es como que se reinaugura este centro de salud”.
Enrico también remarcó que “una obra pública, dice el gobernador, es para la gente, y es para que lo pueda utilizar y disfrutar y vivir el ciudadano”.
“Muy importante para nuestro barrio”
En tanto el intendente de la ciudad Enrique Vallejos expresó “el agradecimiento al Gobierno de la Provincia por poder concretar en poco tiempo estas obras que son muy necesarias. Y también ponernos a disposición para seguir trabajando codo a codo para que podamos seguir resolviendo los problemas de nuestros ciudadanos”.
Asimismo, Cristina Gómez, vecina del lugar, agradeció a las autoridades por la obra, destacando que “es muy importante para nuestro barrio”.
Del acto de inauguración participaron también el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; los diputados provinciales Dionisio Scarpín y Charo Mancini; el director de la Delegación Regional Reconquista, Oscar Duarte; y la directora de la Región de Salud-Nodo Reconquista, Luciana Ramoa, entre otros.