El Gobierno de Santa Fe completó los trabajos para construir la nueva red de agua potable para los vecinos de la comunidad mocoví de Barrio Cacique Colashii, de Los Laureles (departamento General Obligado), y la obra quedó inaugurada este miércoles en el Salón Comunitario de la localidad.
Obra histórica: la comunidad mocoví de Los Laureles por primera vez tendrá agua potable
Los trabajos fueron desarrollados por el Gobierno Provincial para garantizar el suministro regular y seguro de agua al barrio Cacique Colashii.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, resaltó el valor de la presencia estatal en el norte santafesino y aseguró que “después de 40 años, estas familias del barrio Cacique Colashii pueden abrir una canilla y tener agua segura. Esto es transformar la realidad con recursos de los santafesinos que vuelven a la gente en obras concretas”.
En esa misma línea, agregó: “es una obra más y una obra menos. Una obra menos porque terminó, y una obra más que el gobierno de Santa Fe cumplió”.
La obra
Con una inversión provincial cercana a los 70 millones de pesos, esta obra histórica para el norte santafesino representa, tras cuatro décadas de asentamiento en el lugar, la posibilidad de acceder por primera vez al suministro de agua potable de manera segura y con presión adecuada para las familias del barrio.
Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento del Gobierno de Santa Fe explicaron que la obra fue diseñada para garantizar presión y continuidad en el servicio, adaptándose a las necesidades del barrio.
La intervención consistió en la instalación de una cisterna de 10.000 litros y un sistema de presurización en línea con bomba vertical, lo que asegura que el agua llegue con la presión adecuada a toda la red.
Además de la infraestructura de red, se instalaron bebederos públicos, un macromedidor de caudal y se entregaron 30 tanques de agua individuales para las viviendas.
El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, indicó: “el agua hay que usarla con responsabilidad, hay que cuidarla, es un recurso escaso. En este caso, van a tener la suerte de tener agua del acueducto, que es de máxima calidad. Esto sin duda que va a va a mejorar muchísimo la salud”.
Presencia en el norte y en toda la provincia
El presidente comunal de Los Laureles, José María Zorzón, contó que en la comunidad el 90% de los pedidos de las familias era solucionar el tema del agua.
"Tenemos que destacar la presencia que el gobierno provincial está teniendo en nuestro norte santafesino, es fundamental. Así como nuestro gobernador dice que tenemos una provincia invencible, también hay que resaltar que tenemos un norte invencible, con mucha producción y muchas necesidades”.
Finalmente, el senador provincial por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, remarcó la “firme presencia del gobierno en este punto y en todas las localidades de nuestro Departamento, junto a su equipo de ministros, a su equipo de funcionarios, integrando a toda la comunidad, trabajando para todos, respetándolos a todos y procurando que cada día vivamos un poquito mejor”.