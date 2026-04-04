En el marco de la celebración del día Mundial del Agua y en coincidencia con la conmemoración del Día Nacional del Agua, Aguas Santafesinas inició las actividades 2026 del programa Aguas Educa en la ciudad de Santa Fe.
Aguas Santafesinas inició el ciclo 2026 del programa educativo "Aguas Educa"
Se da en el marco de la Semana del agua 2026, donde se refuerza un plan anual de visitas escolares que busca reforzar el compromiso ambiental.
A la jornada inaugural concurrieron dos grupos de 5° grado de alumnos del colegio Ntra. Sra. de Guadalupe que realizaron una visita guiada por la planta potabilizadora y participaron de las propuestas de concientización asociadas al cuidado de la salud ofrecidas por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.
Las actividades estuvieron encabezadas por el gerente general de Aguas, Cristian Latino; Darío Boscarol –miembro del directorio- y otras autoridades y funcionarios de la empresa.
También participó el decano de la Facultad de Ing. y Ciencias Hídricas, Ing. Felipe Franco, con quien se comparten desde hace años diferentes acciones como el concurso fotográfico “El Agua en Imágenes”, y que tambiénAguas apoya a través del programa de Padrinos de la UNL (Universidad Nacional del Litoral).
Boscarol dirigiéndose a los alumnos, destacó el rol de los responsables de la prestación del servicio “que garantizan que el agua llegue a sus casas y la tarea de ellos es más que importante, pero mucho más importante es la tarea de ustedes en cuanto a cuidar el agua, que se aproveche bien, que se limpien los tanques de agua en cada una de las casas y concientizar a sus familias sobre el cuidado del agua”.
En este orden resaltó “no usarla en forma dispendiosa para el lavado de autos o el riego de plantas, teniendo en cuenta que esta planta está funcionando hoy en Santa Fe al 100 por ciento de su capacidad. Por esto la obra de ampliación en marcha que va a incrementar un 70% la capacidad de la misma y así llegar a toda la ciudad. Entonces el ahorro y el cuidado del agua en cada uno de los distintos hogares nos permite llegar con mejor presión y calidad de agua”.
Espacio educativo remodelado
En la jornada se dejaron inauguradas, simultáneamente, las obras de remodelación y puesta en valor del espacio donde se realizan las actividades del programa Aguas Educa correspondientes a la sala de filtros de la planta potabilizadora, que integra el patrimonio histórico de la ciudad.
Este espacio se refuncionalizó integralmente y se incorporaron nuevas tecnologías para su aprovechamiento con usos múltiples por diferentes áreas de la empresa y con iniciativas comunitarias.
Estas obras se enmarcan en el plan de mejoras realizado por la empresa en diferentes áreas operativas como también del contorno de la planta como fue la restauración del muro perimetral de la misma a lo largo de casi 300 metros sobre calle Sargento Cabral y parte de Gbdor. Candioti.
Día Nacional del Agua
Argentina fue pionera en la región y en el mundo en poner de relieve la importancia estratégica de este recurso natural para el desarrollo de un país.
El Día Nacional del Agua nació en 1963 en Córdoba en el marco de la realización del 1er. Congreso Nacional del Agua de Argentina convocado por la Dirección de Hidráulica de esa provincia con el fin de despertar una conciencia sobre el uso racional y responsable de este recurso, aunque este día recién tuvo alcance nacional diez años después.
Esta fecha se incluyó a nivel nacional en 1970 a partir de una resolución ministerial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Posteriormente el gobierno nacional dictó el decreto n° 2481 de 1973 que estableció que cada 31 de marzo se celebre con exclusividad el «Día Nacional del Agua», con el objetivo de estimular en todos los argentinos la responsabilidad en el uso de los recursos hídricos del país, así como un mayor conocimiento y la conservación a conciencia de los mismos.
Todo esto fue fortaleciendo la importancia de la problemática, inclusive antes y hasta contemporáneamente a la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se celebró en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972.
Esta fue la primera gran cumbre mundial en colocar las preocupaciones ambientales en el centro del diálogo internacional, adoptando el lema Una sola Tierra y estableciendo el derecho a un ambiente sano.
Acciones cotidianas para cuidar el agua
El agua es indispensable para la vida de todos los seres vivos y para el funcionamiento del planeta.
A pesar de ser vital, es un recurso limitado, cada vez más escaso y amenazado. Solo una mínima parte del agua del planeta es apta para el consumo humano, por lo que debemos ser conscientes de su valor.
Al adoptar hábitos de consumo más conscientes, podemos asegurar la disponibilidad de agua potable para las generaciones presentes y futuras.
Buenas prácticas
- · No utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse, en particular las que demandan importante cantidad de agua: lavado de autos y veredas; regado de jardines; programas largos de lavarropas.
- · Utilizar baldes o mangueras provistas de sistemas de corte (gatillo o interruptores o pulsadores) para evitar el derroche.
- · Tampoco lavar vehículos ni arrojar aguas servidas a la vía pública.
- · No dejar que el agua corra innecesariamente al lavar los platos, al lavarse los dientes o al bañarse: una ducha de 10 minutos consume 80 litros de agua.
- · Controlar las pérdidas en canillas, tanques de agua y otras instalaciones.
Reserva de turnos para visitas
Las escuelas interesadas en participar pueden reservar su turno a través del sitio web www.aguaseduca.com.ar o bien comunicarse vía WhatsApp al 342 5 110 780.
También se pueden gestionar visitas desde el portal oficial de Aguas Santafesinas.