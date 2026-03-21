Rafaela inicia un plan de limpieza de la red de agua potable que se extenderá hasta julio

La empresa Aguas Santafesinas anunció el inicio de la primera campaña anual de mantenimiento preventivo de la red de distribución de agua potable en la ciudad de Rafaela, con el objetivo de optimizar la calidad del servicio y garantizar su correcto funcionamiento.
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El operativo, que comenzará este sábado 21 de marzo, se desarrollará de manera sectorizada y se extenderá hasta fines de julio. Para su ejecución, la red de distribución fue dividida en cuatro sectores, sobre los cuales se intervendrá de forma progresiva cada semana.
Las tareas se llevarán adelante todos los sábados, en el horario de 7:00 a 12:00, e incluirán más de 80 puntos de purgado previamente relevados y verificados para asegurar su operatividad.
Trabajos sectorizados y mantenimiento preventivo
El plan contempla la intervención en distintos barrios de la ciudad, iniciando en Pizzurno, Brigadier López, 17 de Octubre y Los Álamos. En cada uno de estos sectores se colocarán dispositivos especiales en hidrantes seleccionados, que permitirán realizar la limpieza de la red mediante la liberación controlada de agua.
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Una vez finalizadas las tareas en cada punto, los equipos serán trasladados a otros hidrantes dentro del mismo sector, de acuerdo a los controles técnicos que se realizan en tiempo real para garantizar la efectividad del procedimiento.
Las maniobras de purgado sectorizado consisten en la expulsión de agua a través de hidrantes, lo que permite eliminar sedimentos y posibles obstrucciones acumuladas en las cañerías. Como consecuencia de estos trabajos, los vecinos podrán observar la salida de agua en bocas de hidrantes ubicadas en distintas esquinas.
Desde la empresa recomendaron a los automovilistas circular con precaución en las zonas donde se desarrollen las tareas, debido a la presencia de agua sobre la calzada.
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Aguas Santafesinas indicó que, en algunos casos, estos trabajos podrían generar episodios transitorios de turbiedad en el suministro domiciliario. Ante esta situación, se aconseja dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su claridad habitual.
Finalmente, desde la firma destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones periódicas destinadas a preservar la calidad del agua potable y mejorar la eficiencia del sistema de distribución en toda la ciudad.