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Rafaela inicia un plan de limpieza de la red de agua potable que se extenderá hasta julio

Aguas Santafesinas comenzará este sábado un operativo de mantenimiento preventivo en la red de distribución de agua potable de Rafaela. Los trabajos se realizarán por sectores, durante los fines de semana, y se extenderán hasta fines de julio.