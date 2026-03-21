Una ventana al pasado inmigrante en el Museo Histórico de San Carlos
La muestra “Huellas de Nuestra Identidad”, que reúne pasaportes italianos históricos, podrá visitarse este domingo en San Carlos Centro, ofreciendo un recorrido por las historias de inmigrantes que forjaron la identidad local.
La muestra es organizada de manera articulada con la COMITES de la Circunscripción Rosario, a través de su Comisión de Turismo, presidida por la consejera Antonela Novello.
El Gobierno de San Carlos Centro recordó que durante el mes en curso se encuentra abierta al público la muestra “Huellas de Nuestra Identidad” en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, una propuesta cultural que rescata el valor histórico de la inmigración italiana en la región.
La muestra es organizada de manera articulada con la COMITES de la Circunscripción Rosario, a través de su Comisión de Turismo, presidida por la consejera Antonela Novello.
La exposición, que reúne una colección de pasaportes italianos históricos, podrá visitarse no solo en los días y horarios habituales del museo, sino también de manera especial este domingo 22 de marzo, en el horario de 18 a 20, ampliando así las posibilidades para que vecinos y visitantes puedan acercarse a conocerla.
Una muestra que conecta con las raíces
Cada uno de los documentos exhibidos trasciende su carácter administrativo para convertirse en una pieza cargada de significado. Los pasaportes reflejan el recorrido de hombres y mujeres que, con decisión y esperanza, dejaron su tierra natal en busca de nuevas oportunidades.
La muestra es organizada de manera articulada con la COMITES de la Circunscripción Rosario, a través de su Comisión de Turismo, presidida por la consejera Antonela Novello.
En ellos se condensan historias de esfuerzo, sacrificio y sueños, elementos que forman parte esencial de la construcción de la identidad de la región.
Trabajo conjunto para preservar la memoria
La muestra es organizada de manera articulada con la COMITES de la Circunscripción Rosario, a través de su Comisión de Turismo, presidida por la consejera Antonela Novello.
En cada pasaporte se puede rastrear no solo un viaje físico, sino también el inicio de nuevas historias familiares que, con el paso del tiempo, transmitieron valores, tradiciones y una identidad que aún hoy perdura en San Carlos Centro y la región.