San Javier fortalece su sistema de maternidad segura con nuevos avances en el hospital Rawson

El Hospital “Dr. Guillermo Rawson” de San Javier continúa dando pasos firmes en el fortalecimiento de su servicio de atención materno-infantil, en el marco del proceso institucional denominado “Camino hacia la Maternidad Segura”, una estrategia orientada a garantizar embarazos, partos y nacimientos en condiciones óptimas de calidad, seguridad y respeto por los derechos.
En ese contexto, durante la jornada reciente, directivos y equipos de salud del efector participaron de una reunión virtual junto a autoridades provinciales y representantes de UNICEF, con el objetivo de profundizar líneas de trabajo conjunto. Del encuentro formaron parte Facundo Peralta, Natalia Soria y Karina Cerra, quienes aportaron la mirada técnica del organismo internacional.
Implementación de protocolos y trabajo en red
Uno de los ejes centrales de la reunión fue la implementación de los lineamientos CONE (Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales), tanto en el primer nivel de atención como en el ámbito hospitalario. Esta estrategia promueve la construcción de una red de cuidados integral, oportuna y segura, orientada a mejorar la calidad de atención del binomio madre-bebé.
Mirá tambiénUna ventana al pasado inmigrante en el Museo Histórico de San Carlos
A partir de este enfoque, se busca optimizar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones de riesgo, fortaleciendo la articulación entre los distintos niveles de atención y garantizando intervenciones basadas en evidencia científica.
Como parte del proceso, se avanzó en la planificación de instancias de formación y actualización permanente para los equipos de salud. Entre los temas prioritarios se destacan la Reanimación Cardiopulmonar Neonatal, el abordaje de emergencias obstétricas y la incorporación de una mirada integral sobre las paternidades.
Estas capacitaciones apuntan a fortalecer las competencias del personal sanitario, mejorar las prácticas asistenciales y reducir riesgos, consolidando un modelo de atención centrado en la calidad y la seguridad del paciente.
Reactivación de prácticas y crecimiento del servicio
En paralelo, el hospital logró reactivar intervenciones gineco-obstétricas dentro de la institución, un paso significativo en la consolidación del servicio. Tras una evaluación rigurosa de cada caso y bajo criterios de bajo riesgo, el equipo de salud comenzó a realizar nuevamente este tipo de prácticas.
Mirá tambiénEn Esperanza, el ECAM presentó su plan de trabajo 2026-2027
Durante la última semana se registraron tres nacimientos por cesárea, alcanzando un total de 17 nacimientos en lo que va del año. Estos datos reflejan el crecimiento progresivo del área y el fortalecimiento del sistema de atención materno-infantil en la ciudad.
Desde la institución destacaron especialmente el compromiso y el trabajo interdisciplinario de los equipos de Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Terapia, Hemoterapia, Enfermería, Cirugía, Anestesia, Laboratorio, Farmacia y Estadística, que articulan esfuerzos para garantizar un circuito de atención cada vez más eficiente.
Asimismo, se valoró el acompañamiento sostenido del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, tanto en la provisión de recursos humanos como en el fortalecimiento técnico, aspectos clave para avanzar hacia estándares internacionales de maternidad segura.