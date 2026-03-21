Salud

San Javier fortalece su sistema de maternidad segura con nuevos avances en el hospital Rawson

El Hospital “Dr. Guillermo Rawson” de San Javier avanza en la consolidación de un modelo de maternidad segura, con mejoras en la atención, capacitación del personal y reactivación de prácticas obstétricas, en articulación con organismos provinciales e internacionales.