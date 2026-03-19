Colastiné más cerca del agua potable: cómo se planifica la obra

Este jueves, el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe aprobó la cesión de un terreno ubicado en Los Urunday y Ruta 1 al gobierno provincial, destinado a la construcción de la planta reguladora de agua potable. La iniciativa busca atender la histórica demanda de los vecinos de la costa y garantizar la llegada de agua potable a Colastiné.
La concejala Cecilia Batisttutti destacó la importancia de la iniciativa: “Hoy podemos decir que el agua potable de Colastiné está un poquito más cerca. Estamos dando aprobación a un mensaje del ejecutivo que es para cederle al gobierno de la provincia un terreno para la construcción de la planta reguladora de agua potable”.
Detalles dela obra y lainversión
La primera etapa de la obra representa una inversión de más de 5.000 millones de pesos y se estima que estará terminada en 12 a 14 meses. Además de la construcción de la planta en Colastiné, se incluirá la ampliación de la planta potabilizadora de San José del Rincón y un acueducto que conectará estos puntos.
Battistutti explicó que la obra responde a la imposibilidad de la cooperativa de San José del Rincón de sostener el servicio en barrio Las Paltas: “A raíz de ese motivo, el Gobierno provincial y municipal tomaron la demanda de los vecinos, una demanda que también sabemos histórica, y estamos dando este paso que es indispensable para poder llevar adelante la licitación”.
La obra busca garantizar agua potable y mejorar la infraestructura de la costa.
Beneficios paralos barrios vecinos
La concejala agregó que la empresa Aguas Santafesinas asumirá la operatividad del servicio y extenderá el acueducto a otros barrios: “Una vez finalizada esta primera etapa, que es este tramo de acueducto que llega a barrio Las Paltas, ASSA se compromete a la operatividad del servicio y además a generar un nuevo tramo de acueducto, que es el que va a cruzar al otro lado de la ruta".
Según Battistutti, la empresa se encargará "de ir haciendo los cierres de trama para ir proveyendo de agua potable a los otros barrios linderos”. Asimismo, señaló que la obra forma parte de una política integral “que el Gobierno provincial está llevando adelante con el acueducto de Desvío Arijón y también con el acueducto biprovincial hacia Córdoba".
Battistutti destacó la importancia de la iniciativa para la zona de la costa.
Finalmente, sostuvo que la provincia, "aún en ausencia del gobierno nacional, invierte en obra pública no solamente como un motor dinamizador de empleo y generador de empleo, sino también para garantizar el acceso a derechos esenciales de todos los vecinos”.