Con participación internacional

San Jerónimo del Sauce prepara su 5° Bienal Internacional de Esculturas

Autoridades comunales y provinciales iniciaron el trabajo conjunto para la organización de la 5ª Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre y tendrá como eje temático la revalorización histórica del Brigadier Estanislao López.