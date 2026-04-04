San Jerónimo del Sauce comenzó a transitar el camino hacia la 5ª edición de la Bienal Internacional de Esculturas con un encuentro clave entre autoridades locales y provinciales.
San Jerónimo del Sauce prepara su 5° Bienal Internacional de Esculturas
Autoridades comunales y provinciales iniciaron el trabajo conjunto para la organización de la 5ª Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre y tendrá como eje temático la revalorización histórica del Brigadier Estanislao López.
El presidente comunal, Daniel Ríos, junto a integrantes de la comisión organizadora, recibió a la subsecretaria de Identidad y Territorio, Natalia Enrico, en lo que fue la primera instancia formal de trabajo conjunto.
La reunión permitió delinear los principales aspectos organizativos de un evento que, con el paso de los años, se consolidó como uno de los más importantes de la agenda cultural de la región.
La edición 2026 llevará el nombre de “Relatos” y tendrá como eje central la figura del Brigadier Estanislao López, uno de los personajes más influyentes de la historia santafesina. La propuesta busca poner en valor su legado y su impacto en la construcción de la identidad provincial.
Desde la organización destacaron que esta temática permitirá vincular el arte con la historia, generando un espacio de reflexión y expresión que trasciende lo estético.
Trabajo articulado y respaldo provincial
Durante el encuentro, las autoridades remarcaron la importancia del acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, tanto en términos logísticos como institucional.
La articulación entre los distintos niveles del Estado será clave para garantizar el crecimiento y la jerarquización del evento.
En este sentido, se anticipó que el trabajo continuará con nuevas reuniones junto a ministerios y secretarías provinciales, con el objetivo de fortalecer cada aspecto de la Bienal.
La Bienal Internacional de Esculturas no solo representa una propuesta cultural de relevancia, sino también una herramienta de desarrollo para San Jerónimo del Sauce.
El evento genera movimiento turístico, promueve instancias educativas y posiciona a la localidad en el mapa cultural regional e internacional.
A lo largo de sus ediciones, la Bienal fue creciendo en convocatoria y calidad artística, consolidándose como un espacio de encuentro, memoria y creatividad.
Lo que viene
Desde la organización informaron que en los próximos días se darán a conocer las bases y condiciones para participar de esta nueva edición.
Con este primer paso, San Jerónimo del Sauce reafirma su compromiso con la cultura y comienza a escribir un nuevo capítulo de una propuesta que sigue creciendo año tras año.