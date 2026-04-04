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A 44 años de la gesta, Matilde renovó su compromiso con la memoria de héroes de Malvinas

La comunidad conmemoró el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas con un emotivo acto en el Monumento local, donde participaron instituciones educativas, autoridades, vecinos y veteranos, en una jornada cargada de memoria, reconocimiento y profundo respeto.

Matilde rindió homenaje a los héroes de Malvinas a 44 años de la gestaMatilde rindió homenaje a los héroes de Malvinas a 44 años de la gesta
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Con profundo respeto y un fuerte sentido de identidad nacional, la localidad de Matilde llevó adelante el acto conmemorativo por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas.

Matilde rindió homenaje a los héroes de Malvinas a 44 años de la gestaMatilde rindió homenaje a los héroes de Malvinas a 44 años de la gesta

La ceremonia tuvo lugar en el Monumento a Malvinas, un espacio emblemático que volvió a convertirse en punto de encuentro para recordar a quienes defendieron la soberanía argentina.

El acto fue organizado de manera conjunta por las instituciones educativas Escuela N° 362 “Mariano Moreno”, Escuela N° 568 “20 de Septiembre” y Escuela N° 311 “Estanislao Zeballos”, reflejando el compromiso del ámbito educativo con la transmisión de la memoria histórica a las nuevas generaciones.

Participación comunitaria y presencia de veteranos

La jornada contó con una amplia participación de la comunidad, incluyendo estudiantes, docentes, autoridades locales y vecinos.

Matilde rindió homenaje a los héroes de Malvinas a 44 años de la gestaMatilde rindió homenaje a los héroes de Malvinas a 44 años de la gesta

También estuvieron presentes excombatientes y veteranos de guerra del Departamento Las Colonias, junto a integrantes de la Promoción 1942 de las Fuerzas Armadas, quienes aportaron un marco de solemnidad y reconocimiento al acto.

La presencia de los protagonistas directos de la historia permitió fortalecer el vínculo entre pasado y presente, generando un espacio de reflexión colectiva sobre el significado de Malvinas en la identidad nacional.

Un gesto simbólico que emocionó a todos

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la ofrenda floral realizada por la familia de José Luis Peralta, héroe de Malvinas.

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El homenaje, cargado de emoción, estuvo acompañado por la plantación de un ceibo, árbol nacional que simboliza la vida, la memoria y el recuerdo permanente.

Este gesto representó no solo el reconocimiento a quienes dieron su vida por la Patria, sino también la continuidad de su legado en la memoria de la comunidad.

Palabras, aplausos y un compromiso que perdura

El acto incluyó palabras alusivas que destacaron el valor, el compromiso y el amor por la Patria de los soldados argentinos.

Como cierre, un sentido aplauso colectivo unió a todos los presentes en una expresión de reconocimiento eterno.

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A 44 años de la gesta, Matilde reafirmó su compromiso con la memoria y el homenaje permanente a los héroes de Malvinas, manteniendo viva la consigna que atraviesa generaciones: las Islas Malvinas son y serán siempre argentinas.

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