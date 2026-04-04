Departamento Las Colonias

A 44 años de la gesta, Matilde renovó su compromiso con la memoria de héroes de Malvinas

La comunidad conmemoró el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas con un emotivo acto en el Monumento local, donde participaron instituciones educativas, autoridades, vecinos y veteranos, en una jornada cargada de memoria, reconocimiento y profundo respeto.