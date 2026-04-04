Con profundo respeto y un fuerte sentido de identidad nacional, la localidad de Matilde llevó adelante el acto conmemorativo por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas.
A 44 años de la gesta, Matilde renovó su compromiso con la memoria de héroes de Malvinas
La comunidad conmemoró el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas con un emotivo acto en el Monumento local, donde participaron instituciones educativas, autoridades, vecinos y veteranos, en una jornada cargada de memoria, reconocimiento y profundo respeto.
La ceremonia tuvo lugar en el Monumento a Malvinas, un espacio emblemático que volvió a convertirse en punto de encuentro para recordar a quienes defendieron la soberanía argentina.
El acto fue organizado de manera conjunta por las instituciones educativas Escuela N° 362 “Mariano Moreno”, Escuela N° 568 “20 de Septiembre” y Escuela N° 311 “Estanislao Zeballos”, reflejando el compromiso del ámbito educativo con la transmisión de la memoria histórica a las nuevas generaciones.
Participación comunitaria y presencia de veteranos
La jornada contó con una amplia participación de la comunidad, incluyendo estudiantes, docentes, autoridades locales y vecinos.
También estuvieron presentes excombatientes y veteranos de guerra del Departamento Las Colonias, junto a integrantes de la Promoción 1942 de las Fuerzas Armadas, quienes aportaron un marco de solemnidad y reconocimiento al acto.
La presencia de los protagonistas directos de la historia permitió fortalecer el vínculo entre pasado y presente, generando un espacio de reflexión colectiva sobre el significado de Malvinas en la identidad nacional.
Un gesto simbólico que emocionó a todos
Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la ofrenda floral realizada por la familia de José Luis Peralta, héroe de Malvinas.
El homenaje, cargado de emoción, estuvo acompañado por la plantación de un ceibo, árbol nacional que simboliza la vida, la memoria y el recuerdo permanente.
Este gesto representó no solo el reconocimiento a quienes dieron su vida por la Patria, sino también la continuidad de su legado en la memoria de la comunidad.
Palabras, aplausos y un compromiso que perdura
El acto incluyó palabras alusivas que destacaron el valor, el compromiso y el amor por la Patria de los soldados argentinos.
Como cierre, un sentido aplauso colectivo unió a todos los presentes en una expresión de reconocimiento eterno.
A 44 años de la gesta, Matilde reafirmó su compromiso con la memoria y el homenaje permanente a los héroes de Malvinas, manteniendo viva la consigna que atraviesa generaciones: las Islas Malvinas son y serán siempre argentinas.