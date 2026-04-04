La Sociedad de Canto Harmonie celebrará 150 años en 2026, consolidándose como una de las entidades corales más antiguas de la Argentina y un símbolo cultural de San Carlos Sud. Dirigentes, coreutas y autoridades locales ya preparan una agenda con conciertos y actividades que se desarrollarán a lo largo del año.
Sábado 4 de abril
Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros
La Sociedad de Canto Harmonie celebrará 150 años en 2026, manteniendo viva la tradición coral de San Carlos Sud desde su fundación en 1876.
La edición completa.
10:54
Mirá también150 años de la Sociedad de Canto Harmonie: el corazón coral que nació con la colonia San Carlos
El coro, núcleo fundacional de la institución, nació de las tradiciones musicales traídas por inmigrantes europeos. Para el presidente Carlos Pus, la agrupación sigue siendo un pilar de la identidad local, y el acto central de los festejos será el 10 de mayo, fecha que recuerda la fundación formal en 1876.
Sobre el Autor
#TEMAS: