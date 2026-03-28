Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Agustina Casella siguió su sueño desde Argentina hasta Nueva York, donde trabaja en cabaret, produce junto a artistas de Broadway y se graduó en AMDA mientras consolidaba su propia productora.

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Agustina Casella decidió seguir su sueño antes de empezar la universidad en Argentina. Hoy, desde Nueva York, trabaja en uno de los cabarets más reconocidos de la ciudad, produce espectáculos junto a artistas de Broadway y consolida su propia productora independiente.

Mirá tambiénLa argentina que produce shows con estrellas de Broadway

Su camino comenzó en 2020 con un programa de intercambio de Go Broadway y una beca para AMDA, la prestigiosa academia de teatro musical. La pandemia retrasó su mudanza, pero continuó su formación en Gestión de Medios y Entretenimientos en Buenos Aires. En 2021 finalmente se instaló en Nueva York, donde se graduó en AMDA y creció profesionalmente en una industria que empezaba a renacer.

Revista Nosotros 28/03 by El Litoral

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