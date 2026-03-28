Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Agustina Casella decidió seguir su sueño antes de empezar la universidad en Argentina. Hoy, desde Nueva York, trabaja en uno de los cabarets más reconocidos de la ciudad, produce espectáculos junto a artistas de Broadway y consolida su propia productora independiente.
Su camino comenzó en 2020 con un programa de intercambio de Go Broadway y una beca para AMDA, la prestigiosa academia de teatro musical. La pandemia retrasó su mudanza, pero continuó su formación en Gestión de Medios y Entretenimientos en Buenos Aires. En 2021 finalmente se instaló en Nueva York, donde se graduó en AMDA y creció profesionalmente en una industria que empezaba a renacer.