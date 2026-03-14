Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El diseñador Boris Heinrich logró dar un paso clave en su carrera al presentarse en la New York Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la moda internacional.
El diseñador Boris Heinrich llegó a la New York Fashion Week tras ser descubierto por la productora Runway 7 gracias a su colección “Sihaya”, inspirada en la estética de Dune.
El diseñador Boris Heinrich logró dar un paso clave en su carrera al presentarse en la New York Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la moda internacional.
El camino hacia esa instancia comenzó con su colección de graduación en Diseño de Indumentaria, titulada “Sihaya”, inspirada en la estética futurista y medieval de la película Dune. La propuesta lo llevó a presentarse en pasarelas de Punta del Este y en la Córdoba Fashion Week, donde fue descubierto por la productora Runway 7, que forma parte del calendario oficial de la semana de la moda neoyorquina.