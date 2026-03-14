Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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El diseñador Boris Heinrich llegó a la New York Fashion Week tras ser descubierto por la productora Runway 7 gracias a su colección “Sihaya”, inspirada en la estética de Dune.

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El diseñador Boris Heinrich logró dar un paso clave en su carrera al presentarse en la New York Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la moda internacional.

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El camino hacia esa instancia comenzó con su colección de graduación en Diseño de Indumentaria, titulada “Sihaya”, inspirada en la estética futurista y medieval de la película Dune. La propuesta lo llevó a presentarse en pasarelas de Punta del Este y en la Córdoba Fashion Week, donde fue descubierto por la productora Runway 7, que forma parte del calendario oficial de la semana de la moda neoyorquina.

Revista Nosotros 14/03 by El Litoral

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