Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El coro santafesino Canto Libre celebrará sus 30 años de trayectoria con una gira por Europa que incluirá presentaciones en Italia, España y Suiza entre el 10 y el 27 de mayo.
El proyecto, nacido en la escuela Bustamante y sostenido de manera autogestiva, reunirá a jóvenes de distintos barrios de Santa Fe y de localidades del interior en una experiencia que combinará música, intercambio cultural y la posibilidad de representar a la provincia en escenarios internacionales.