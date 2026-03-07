#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Sábado 7 de marzo

Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El coro santafesino Canto Libre celebrará sus 30 años con una gira por Italia, España y Suiza, donde compartirá conciertos e intercambios culturales representando a Santa Fe.

La edición completa.La edición completa.
 10:44
Seguinos en
Por: 

El coro santafesino Canto Libre celebrará sus 30 años de trayectoria con una gira por Europa que incluirá presentaciones en Italia, España y Suiza entre el 10 y el 27 de mayo.

Mirá tambiénCanto Libre cumple 30 años y prepara una gira por Europa: un sueño coral que necesita del abrazo solidario

El proyecto, nacido en la escuela Bustamante y sostenido de manera autogestiva, reunirá a jóvenes de distintos barrios de Santa Fe y de localidades del interior en una experiencia que combinará música, intercambio cultural y la posibilidad de representar a la provincia en escenarios internacionales.

Revista Nosotros 07/03 by El Litoral

Seguinos en

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros
nosotros-edicion-impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro