Música sin fronteras

Programa Intercomunal de Bandas: la revolución silenciosa de un proyecto musical que transformó a una región

Creado en 2004 y consolidado en la pospandemia con una nueva dinámica artística y audiovisual, el Programa Intercomunal de Bandas —integrado por la Banda Comunal de Felicia y el Ensamble de Vientos de Pilar— se transformó en una experiencia social y cultural de alto impacto. Su director y creador, Julián Ovando Salemi, repasa la historia de un proyecto que excede lo musical y que hoy reúne a 40 integrantes de todas las edades bajo una premisa clara: la música como espacio de pertenencia y contención.