La 3068 estrena la obra "¿Vos también Mariana?"

Según la sinopsis, combina humor y drama a partir de una situación cotidiana que se desestabiliza con un llamado telefónico inesperado. El resultado es una comedia con trasfondo dramático que pone en escena secretos de pareja, tensiones del pasado y una mirada irónica sobre las relaciones.
Una historia que comenzó en pandemia
"¿Vos también Mariana?" fue estrenada originalmente en Chile durante la pandemia, en formato virtual. En enero del año pasado, el autor José Ignacio Serralunga se contactó con María Agustina Arriola para proponerle el estreno presencial en Santa Fe y confiarle la dirección.
Gentileza producción
"Me dijo que la lea, que me confiaba el texto para que lo dirija. Apenas me la envió, la descargué y la leí", señaló Arriola. La directora destacó el valor personal de la invitación. "Las primeras obras de teatro que fui a ver cuando era chiquita eran de Serralunga, así que esta llamada fue muy significativa".
Según explicó, el texto mantiene rasgos característicos del dramaturgo. "Todos los textos de Serralunga tienen esa mezcla de humor absurdo y profundidad filosófica que atrapa desde que comenzás a leerlos. En este caso, empieza como una historia 'normal'. Pero no todo es lo que parece".
De qué trata "¿Vos también Mariana?"
La trama se centra en Pablo, un vendedor de autos usados que está a punto de concretar la venta de un Duna 94. En medio de esa negociación recibe un llamado de "José, el Gitano". Ese contacto desencadena el conflicto central.
"Lucía es la ex esposa de Pablo, y en esta 'llamada' se van a ir descubriendo ciertas verdades en torno a la pareja que van a alterar tanto al público como a los protagonistas", explicó Arriola.
Gentileza producción
La sinopsis resume el espíritu de la obra. "Mejor no hablar de ciertas cosas, mejor no enterarse, o, mejor aún, hacerlo con humor". En esa línea, la propuesta se inscribe dentro de la comedia con elementos dramáticos.
"La obra está teñida de humor, desde los secretos que se van revelando hasta las caracterizaciones y personalidades de sus protagonistas. Pero, como toda comedia, hay un trasfondo dramático y es ahí donde se encuentra la riqueza del texto", sostuvo la directora.
Un año de ensayos
El proceso de trabajo se extendió durante un año. Arriola convocó a Claudio Paz y Alejandra Ferrazzi para los roles protagónicos y a Valentina Muzzachiodi para acompañarla en la dirección.
"Coincidimos los cuatro en que queríamos abordar este proyecto con tranquilidad y disfrute", afirmó. Desde la dirección, la construcción comenzó por la musicalidad. "Cuando me encuentro con un texto dramático, necesito a los personajes ponerles rostro y a la historia música".
La experiencia personal de Claudio Paz, quien trabaja en una concesionaria, también fue incorporada al personaje. "Todo el material dramático que tiene desde su propia experiencia como vendedor de autos lo volcamos a Pablo", indicó Arriola.
En el caso de Alejandra Ferrazzi, el desafío fue potenciar su faceta cómica. "Es una actriz que he visto en obras dramáticas, pero que tiene una chispa para la comedia que hoy, con Lucía, está más viva que nunca".
Una puesta no convencional
La puesta en escena buscará romper con el formato tradicional. "Quisimos fusionar en un solo espacio, dos espacios", explicó la directora. Antes del inicio formal de la función habrá una instancia tipo happening en la que el público podrá recorrer los espacios de los personajes y observar objetos que luego formarán parte de la acción.
Gentileza producción
Además, la obra incorpora guiños a la experiencia de la pandemia. "Fuimos jugando con las presencias distantes y con las ausencias cercanas", señaló Arriola.
Expectativas del equipo
El estreno representa un desafío para el equipo. "Es la primera vez que me encomiendan la dirección de una obra por petición del autor", expresó Arriola, quien también destacó la experiencia de trabajar con actores de amplia trayectoria en la escena santafesina.
"Deseamos que el público pase 50 minutos de disfrute y que pueda ver reflejado en esta historia cómo, a veces, es mejor no hablar de ciertas cosas, mejor no enterarse, o, mejor aún, hacerlo con humor", apuntó.