Estrenan "Miopía": una obra sobre desencuentro y amor

El domingo 14 de septiembre a las 20 se estrenará en Valeri Montrul (San Lorenzo 2513, Santa Fe) la obra "Miopía", escrita por Pablo Vera y dirigida por Valentina Muzzachiodi.
La puesta forma parte de la agenda del teatro independiente santafesino y se centra en los vínculos humanos, la dificultad para comunicarse y la posibilidad del amor como encuentro.
La trama parte de una situación sencilla: dos personas coinciden en una parada de colectivo. Una pregunta y una respuesta intentan dar inicio a una conversación, pero pronto queda en evidencia que no logran entenderse.
Esa imposibilidad de comunicación abre, paradójicamente, un espacio para el descubrimiento mutuo y para el surgimiento del amor.
Según adelantó el equipo creativo, la obra "propone encontrarnos aún en el desencuentro que nos ofrece y nos obliga estos tiempos inverosímiles". También plantea un interrogante central: ¿y si ella es él, y viceversa?
El texto está a cargo de Pablo Vera. El elenco lo integran María Agustina Arriola y Germán Gamboa. El diseño y operación de luces y sonido están a cargo de Camilo Buttarelli y Valentina Muzzachiodi y el diseño de flyer es de Victoria Serrao.
La asistencia de dirección es de Camilo Buttarelli, la puesta en escena y dirección general son Valentina Muzzachiodi. El estreno de "Miopía" en Santa Fe refuerza la actividad del teatro independiente en la ciudad.
