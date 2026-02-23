Canto Libre cumple 30 años y prepara una gira por Europa: un sueño coral que necesita del abrazo solidario
El coro celebrará tres décadas de trayectoria con presentaciones por Italia, España y Suiza, del 10 al 27 de mayo. Autogestionado y con conciertos gratuitos, el proyecto enfrenta un desafío: algunos alumnos no pueden pagar el pasaje.
Canto Libre viajará a Europa para celebrar tres décadas de música, integración y trabajo colectivo.
Con una historia construida a pulmón desde las aulas y los barrios, el coro santafesino Canto Libre celebrará sus 30 años con una gira por Italia, España y Suiza, entre el 10 y el 27 de mayo. Será una experiencia inédita para gran parte de sus integrantes, con conciertos gratuitos y encuentros con coros europeos, en un recorrido que combina música, intercambio cultural y representación de Santa Fe en el exterior.
Sin embargo, el festejo no aparece completo. El costo de los pasajes aéreos pone en riesgo la participación de algunos alumnos, que no cuentan con los recursos para afrontar ese gasto. Por ese motivo, el grupo lanzó una convocatoria solidaria para que nadie quede afuera de la gira y todos puedan formar parte de este aniversario histórico.
Una historia de educación y cultura
El coro Canto Libre nació en la escuela Bustamante como una formación de niños y creció hasta convertirse en un proyecto independiente que reúne a jóvenes de distintos barrios de Santa Fe y de localidades del interior. “Empecé a sumar chicos de otros colegios y cuando nos pidieron independizarnos, ahí comenzó esta historia”, recordó su director, Daniel Sánchez.
Con el tiempo, el grupo sumó integrantes de toda la provincia como San Javier, Emilia, Llambí Campbell, Nelson, San Carlos Centro, San Cristóbal, Arrufó y Villa Trinidad. “Pasaron miles de chicos y chicas. Es una historia muy linda, con jóvenes que encontraron un espacio de integración y de crecimiento”, resumió Sánchez, al explicar que el proyecto siempre tuvo un fuerte anclaje social y educativo.
“A diferencia de otras agrupaciones, siempre trabajamos de modo autogestivo”, afirmó el director. Junto a Silvia Martini, su pareja y compañera, sostuvieron el coro con esfuerzo familiar y comunitario. “Recibimos premios y reconocimientos en Neuquén, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Muchos exalumnos hoy son músicos profesionales y siempre recuerdan a Canto Libre”.
Brillo, coreografías y música se combinan en los espectáculos de Canto Libre, que celebra 30 años con una gira internacional.
La gira europea surgió gracias a esos vínculos. “Un matrimonio que se formó en el coro vive en Italia y gestionó conciertos”, contó Sánchez. El itinerario incluye ciudades de Italia, una escala en España y varias presentaciones en Suiza, con intercambios con coros locales y conciertos en teatros donde un grupo santafesino no suele llegar.
El proyecto Abba y los ensayos
El repertorio central es un espectáculo coral con vestuario y coreografías. “Son más de 20 canciones de Abba, con arreglos difíciles para chicos que no estudiaron música formal”, explicó el director. El último show en el Teatro Municipal se llenó y generó nuevas invitaciones en localidades del interior, por su tono festivo y familiar.
El grupo no tiene sede propia. “Ensayamos en espacios prestados. Hoy estamos en un salón de la Basílica de Guadalupe, gracias a la generosidad del padre Marcelo Blanche”, señaló Sánchez. Los encuentros son los sábados, para facilitar la participación de los chicos del interior, que viajan desde distintas localidades para sostener el proyecto.
El obstáculo del pasaje
“El alojamiento y la comida están cubiertos; el pasaje lo paga cada familia”, aclaró el director. “Sale cerca de 2.000 dólares y somos casi 30 chicos. Cuatro o cinco no llegan a cubrirlo”.La diversidad social es parte del ADN del coro. “No distinguimos clases sociales y nos duele que algunos queden afuera”, sostiene.
Analía, mamá de Sol, una de las alumnas, explicó su situación: “Hoy no puedo costear el viaje de mi hija, por eso estamos buscando apoyo”. Según contó, hay gastos comunes que se cubren con beneficios, pero cada familia enfrenta su propia realidad.
Silvia y Daniel, directores y hacedores del coro santafesino.
Un pedido con nombre propio
“Como familia invertimos mucho en vestuario y nada es económico”, dijo Analía. “La mayoría de los chicos estudia y sigue dependiendo de sus padres. Los profesores trabajan gratis y están muy comprometidos”. Para Sol, cantante y violinista del grupo, el coro es mucho más que un espacio artístico: “Me ayudó a dejar de ser tímida y hoy somos como una gran familia”.
“Me angustia que pierda este sueño”, confesó la mamá y agregó “tal vez viaje más adelante, pero no con este grupo ni en este momento. Ellos se quieren y se cuidan un montón”. El aniversario número 30 se cumplirá el 10 de junio y la gira es el modo elegido para celebrarlo. Para colaborar, el alias es cantolibresf.
Canto Libre viajará a Europa para celebrar tres décadas de música, integración y trabajo colectivo. Pero para que el festejo sea completo, el coro necesita que ningún alumno quede afuera. El desafío es coral: convertir un sueño artístico en una causa compartida