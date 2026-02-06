El coro de jóvenes "Canto Libre" se presentó en el hall municipal de Santa Fe

La agrupación coral juvenil santafesina Canto Libre ofreció este viernes un concierto en el hall de la Municipalidad de Santa Fe, destinado a los vecinos que se acercaron a disfrutar la presentación como antesala de su inminente gira por Europa.
Fue la previa del show de despedida antes de su gira por Europa.
“En tiempos de tantos desencuentros, la música es la mejor manera de volver a encontrarnos”, afirmó Víctor Hadad, coordinador de Gabinete municipal, durante el evento. “Queremos que los espacios públicos de la ciudad sean utilizados por los vecinos”.
Hadad destacó el honor de recibir a Canto Libre antes de su gira internacional. “El hall municipal no solo debe servir para realizar reclamos justos, sino también para este tipo de encuentros culturales”, agregó.
La agrupación fue invitada por organizaciones culturales de Italia, Suiza y España para presentarse en recitales y encuentros coralísticos durante mayo próximo, como parte de una gira de unos 17 días por distintos escenarios del viejo continente.
Con el fin de financiar el viaje, Canto Libre organizó este concierto de despedida, un evento en el que esperan reunir los fondos necesarios para cubrir los gastos de traslado y estadía. “Será una experiencia maravillosa para los jóvenes y niños santafesinos”, expresó el director de la agrupación, Daniel Arturo Sánchez.
Fundada en 1996, Canto Libre ha recorrido un camino de más de 30 años fomentando la expresión musical entre niños y jóvenes de Santa Fe y el interior provincial. A lo largo de su trayectoria, ha participado en conciertos, festivales y giras nacionales e internacionales, consolidándose como un semillero de talentos y un referente de la música coral en la región.
En una de sus giras anteriores, el grupo realizó presentaciones en Holanda, Suiza, Italia e incluso ofreció una actuación frente al papa Francisco en el Vaticano, donde interpretaron obras emblemáticas como la Misa Criolla y compartieron con diversas comunidades europeas.
“El concierto de hoy fue un gran desafío, porque no es lo mismo tocar en un espacio preparado y acondicionado para ello”, reflexionó Sánchez. “Y menos aún en un espacio público como el hall municipal”.
La agrupación está integrada por entre 25 y 30 coreutas, quienes combinan voces e instrumentos para construir un repertorio que recorre tanto piezas clásicas como arreglos contemporáneos. “Fue realmente un placer presentarnos acá”, resumió Silvia Alejandra Martínez, directora de Canto Libre. “Estamos muy agradecidos con el intendente Juan Pablo Poletti y su equipo por el apoyo”.
Durante la gira europea, los jóvenes serán acompañados por ex integrantes de Canto Libre que actualmente residen en Europa y se sumarán a algunas de las presentaciones programadas, fortaleciendo los vínculos culturales y personales entre los integrantes presentes y quienes formaron parte de la historia del grupo.
“Apostamos a que vamos a reunir los recursos que necesitamos para viajar y esperamos el apoyo de la comunidad”, concluyó Martínez, quien adelantó que en la gira interpretarán algunos de los temas más icónicos del repertorio coral de la agrupación.